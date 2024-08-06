В оккупированном Крыму произошел пожар на одном из аэродромов - СМИ
Киев • УНН
В оккупированном Крыму произошел пожар вблизи аэродрома 'Октябрьское'. Местные сообщают о взрывах и столбе дыма, предполагая детонацию российских боеприпасов, которые хранятся на неиспользуемом аэродроме.
В оккупированном Крыму произошел пожар. Как сообщают местные - в небо поднимается столб дыма в районе аэродрома "Октябрьское". Об этом пишет проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.
Детали
Подписчики сообщают о пожаре в районе аэродрома "Октябрьское". И что "бахает там не по-детски"
Предварительно взрывы раздавались в районе сел Широкое и Ленинское, которые рядом с "Октябрьским".
Дополнение
Отмечается, что сам аэродром пока не используется. Однако россияне до сих пор хранят там боеприпасы. Местные допускают, что причинами взрывов и пожара стала детонация российских снарядов.
Напомним
Партизанское движение "АТЕШ" обнаружило пункт управления фсб рф в санатории "Черноморье" в оккупированной Ялте. Зафиксировано до 50 человек и 15 машин ФСБ, а также прибытие комиссии из москвы для поиска партизанских движений.