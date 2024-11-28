В оккупированном Крыму планируют установить памятник "матерям героев сво". В Меджлисе резко отреагировали

В оккупированном Симферополе собираются установить памятник "матерям героев сво". Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров в Telegram, передает УНН.

"русский мир" не может не засорять захваченные им чужие земли. На этот раз в оккупированном Aqmescit/Симферополе собираются установить памятник "матерям героев сво", - сообщил Чубаров.

Он добавил, что "много хлама видел Крым с тех пор, как захвачен россией , но памятника "матерям", родившим и вырастившим убийц, еще не было".

"Варвары, одним словом...",- резюмировал Чубаров.

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