В оккупированном Крыму планируют установить памятник "матерям героев сво". В Меджлисе резко отреагировали
Киев • УНН
В Симферополе оккупанты планируют установить памятник "матерям героев сво". Глава Меджлиса Рефат Чубаров резко раскритиковал эту инициативу оккупационных властей.
В оккупированном Симферополе собираются установить памятник "матерям героев сво". Об этом сообщил глава Меджлиса Рефат Чубаров в Telegram, передает УНН.
"русский мир" не может не засорять захваченные им чужие земли. На этот раз в оккупированном Aqmescit/Симферополе собираются установить памятник "матерям героев сво", - сообщил Чубаров.
Он добавил, что "много хлама видел Крым с тех пор, как захвачен россией , но памятника "матерям", родившим и вырастившим убийц, еще не было".
"Варвары, одним словом...",- резюмировал Чубаров.
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