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В Офисе Президента заявили, что Зеленский имел "жесткий разговор" с нардепом Тищенко

Киев • УНН

 • 16015 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский имел “жесткий разговор” с парламентарием из фракции “Слуга народа” Николаем Тищенко, за чьим рестораном была замечена активность во время введения карантинных ограничений. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире ток-шоу “Свобода слова”, передает УНН.

В Офисе Президента заявили, что Зеленский имел "жесткий разговор" с нардепом Тищенко

Ведущий спросил Тимошенко, была ли какая-то реакция со стороны президента относительно ситуации вокруг нардепа Тищенко, ресторан которого, вероятно, работал во время карантина, и предприниматели не понимают, почему одним можно, а другим нельзя работать во время карантина, на что заместитель руководителя ОПУ ответил: “Смотрите, никому нельзя (работать во время карантина — ред). У президента был очень жесткий разговор с этим народным депутатом (Тищенко — ред). Действительно, никому нельзя работать. Я надеюсь, что это будет пример для других народных депутатов, что, если ты народный депутат — не надо делать из себя какого-то царя или еще кого-то. Нельзя всем ресторанам работать”.

На вопрос, чем закончился “жесткий разговор”, заместитель руководителя ОПУ ответил, что “все могут увидеть, что ресторан не работает ... Не знаю, работал ли он на самом деле все это время, или один день или два и так далее, но он не работает. Жесткий разговор привет к тому, что для всей фракции и других это будет примером, что не надо так делать больше”.

Напомним, ранее столичные правоохранители пришли с проверкой в ресторан народного депутата от “Слуги народа” Николая Тищенко после того, как в сети появилось расследование о его работе, вопреки карантина. На момент визита правоохранителей, в ресторане посетителей не было.

Позже во фракции “Слуга народа” заявили, что проверяют информацию о работе во время карантина ресторана “Велюр” депутата Николая Тищенко.

Сам Тищенко заявил, что “Велюр” готов заплатить штраф, если ресторан действительно нарушил закон.

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