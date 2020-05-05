В Офісі Президента заявили, що Зеленський мав "жорстку розмову" з нардепом Тищенко

Ведучий запитав Тимошенко, чи була якась реакція з боку президента щодо ситуації навколо нардепа Тищенко, ресторан якого, ймовірно, працював під час карантину, і підприємці не розуміють, чому одним можна, а іншим не можна працювати під час карантину, на що заступник керівника ОПУ відповів: "Дивіться, нікому не можна (працювати під час карантину - ред). У президента була дуже жорстка розмова з цим народним депутатом (Тищенком – ред). Дійсно, нікому не можна працювати. Я сподіваюсь, що це буде приклад для інших народних депутатів, що, якщо ти народний депутат – не треба робити із себе якогось царя чи ще когось. Не можна всім ресторанам працювати".

На запитання, чим закінчилась "жорстка розмова", заступник керівника ОПУ відповів, що "всі можуть побачити, що ресторан не працює... Не знаю, чи він працював він насправді увесь цей час, чи один день чи два і так далі, але він не працює. Жорстка розмова вилилась у те, що для всієї фракції та й інших це буде прикладом, що не треба так робити більше".

Нагадаємо, раніше столичні правоохоронці прийшли з перевіркою до ресторану народного депутата від “Слуги народу” Миколи Тищенка після того, як у мережі з’явилося розслідування про його роботу, всупереч карантину. На момент візиту правоохоронців, у ресторані відвідувачів не було.

Пізніше у фракції “Слуга народу” заявили, що перевіряють інформацію щодо роботи під час карантину ресторану “Велюр” депутата Миколи Тищенка.

Сам Тищенко заявив, що "Велюр" готовий заплатити штраф, якщо ресторан дійсно порушив закон.