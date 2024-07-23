Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква отметил важность, после начала двустороннего скрининга в переговорах по вступлению Украины в ЕС, эффективного использования следующих 5 лет для достижения успеха в этом процессе, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.

Отныне, с началом двустороннего скрининга, мы перешли в более технический процесс переговоров, и результаты нашей работы станут двигателем успеха на этом пути. Следующие 5 лет - это окно возможностей, которое мы все (ЕС и Украина) должны использовать очень мудро, не теряя времени - отметил Жовква во время публичной дискуссии о процессе вступления Украины в ЕС.

Наступний крок на шляху до членства в ЄС: Україна та Єврокомісія розпочали зустрічі в межах скринінгу