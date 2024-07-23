Киев • УНН
Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква отметил важность эффективного использования следующих 5 лет в переговорах по вступлению Украины в ЕС. Начато двусторонний скрининг, что является более техническим этапом процесса.
Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква отметил важность, после начала двустороннего скрининга в переговорах по вступлению Украины в ЕС, эффективного использования следующих 5 лет для достижения успеха в этом процессе, сообщили в Офисе Президента, пишет УНН.
Отныне, с началом двустороннего скрининга, мы перешли в более технический процесс переговоров, и результаты нашей работы станут двигателем успеха на этом пути. Следующие 5 лет - это окно возможностей, которое мы все (ЕС и Украина) должны использовать очень мудро, не теряя времени
Наступний крок на шляху до членства в ЄС: Україна та Єврокомісія розпочали зустрічі в межах скринінгу9 июля 2024, 12:46 • 25416 просмотров