В Одесской области восстановили электроснабжение после ночной атаки "шахедов"

В Одесской области энергетики восстановили электроснабжение ко всем домам города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

В ночь на 11 марта российские оккупанты снова нанесли удар по Одесской области. Часть домов осталась без электроснабжения. (...) По состоянию на 17:00 все семьи Одесской области снова со светом - заявили в ДТЭК.

В компании добавляют, что энергетики ДТЭК приступили к аварийно-восстановительным работам как только получили разрешение ВСУ и ГСЧС.

Напомним,

Ночью российские войска совершили массированную беспилотную атаку на Одесскую область, украинские средства ПВО сбили 10 из 25 беспилотников, но объект инфраструктуры и некоторые здания были поражены, что привело к повреждениям и пожарам.