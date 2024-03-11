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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской области восстановили электроснабжение после ночной атаки "шахедов"

В Одесской области восстановили электроснабжение после ночной атаки "шахедов"

Киев  •  УНН

11 марта 2024, 16:31  •  12666 просмотра

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Энергетики восстановили электроснабжение всех домов в Одесской области после того, как российский беспилотник вызвал повреждения и перебои в электроснабжении.

В Одесской области энергетики восстановили электроснабжение ко всем домам города. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ДТЭК.

Детали

В ночь на 11 марта российские оккупанты снова нанесли удар по Одесской области. Часть домов осталась без электроснабжения. (...) По состоянию на 17:00 все семьи Одесской области снова со светом

- заявили в ДТЭК.

В компании добавляют, что энергетики ДТЭК приступили к аварийно-восстановительным работам как только получили разрешение ВСУ и ГСЧС.

Напомним,

Ночью российские войска совершили массированную беспилотную атаку на Одесскую область, украинские средства ПВО сбили 10 из 25 беспилотников, но объект инфраструктуры и некоторые здания были поражены, что привело к повреждениям и пожарам.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
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