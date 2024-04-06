В Одесской области уничтожили два разводящих дрона

Сегодня днем в небе над Одесской оласти Силы обороны сбили два российских разведывательных БпЛА "Орлан-10". Об этом сообщают Силы обороны юга, передает УНН.

"Днем 6 апреля 2024 года в Одесской области, над акваторией Черного моря, воинами зенитной ракетной Одесской бригады уничтожено 2 российских разведывательных БпЛА "Орлан-10", - говорится в сообщении Сил обороны юга.

Ранее УНН писал, что в Одесской области работала ПВО.

Дополнение

Вечером 5 апреля российские военные запустили управляемую авиационную ракету на Одессу. Украинская ПВО уничтожила цель на подлете. Однако из-за падения обломков есть повреждения в прибрежной зоне города.