В Одессе сотрудники военкомата на "скорой" силой задержали мужчину: в Одесском ТЦК СП начали проверку

В Одессе работники ТЦК СП задержали мужчин, используя для этого машину "скорой помощи". В связи с этим в Одесском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки обещают провести проверку действий военнослужащих. Об этом передает УНН.

Детали

По факту нарушения военными порядка использования транспортного средства специального назначения и незаконного применения силы военной службой правопорядка проводится проверка - говорится в заявлении Одесского ТЦК и СП.

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В ведомстве добавляют, что командующим назначено служебное расследование, по результатам которого всем деталям инцидента будет дана правовая оценка, виновные - привлечены к ответственности.

Согласно информации оперативного командования "Юг" Вооруженных Сил Украины события произошли в жилом массиве "Радужный".

Контекст

Сегодня в социальных сетях появилось видео того, как в Одессе работники ТЦК СП силой задержали мужчину и посадили его в машину скорой помощи. За рулем которой тоже были военные.

На видео также видно, что женщина пыталась остановить военных держась за машину, о те несмотря на нее двинулись с места.

Напомним,

Ранее в киевском ресторане "Веранда на Днепре" силовики провели контрдиверсионные мероприятия, раздавая повестки в рамках проверки воинского учета.

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