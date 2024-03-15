В Одессе раздаются повторные взрывы. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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Эксклюзив
Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
  •  64835 просмотра

Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт

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"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет еще больше разбалансировать бизнес-среду или создать преференции приближенным компаниям - эксперт
  •  72887 просмотра

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Эксклюзив
Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров
  •  121800 просмотра

Блокирование польско-украинской границы приведет к росту цен на ряд товаров - Ассоциация ритейлеров

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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина
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МОУ в 2023 году заключило почти вдвое меньше контрактов на закупку вооружения, чем в 2022 году: в чем причина

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Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене
14 марта 2024, 09:34  •  127802 просмотра

Владелец "Мегабанка" обратится к правоохранителям относительно поездок руководителя ФГВФЛ Рекрут на авто его банка и продажи Фондом активов по заниженной цене

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13 марта 2024, 13:24  •  140912 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

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Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
13 марта 2024, 12:47  •  128103 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

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Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
13 марта 2024, 11:19  •  127253 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

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Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
13 марта 2024, 08:51  •  120886 просмотра

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В Одессе раздаются повторные взрывы. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

В Одессе, Украина, снова прогремели взрывы, когда ВС ВС Украины предупредили об угрозе баллистических ракет для южных регионов.

Война •   •  13235 просмотра
В Одессе раздаются повторные взрывы. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

Премьер Латвии поддержала отправку миссии НАТО в Украину для обучения ВСУ

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня поддерживает направление войск НАТО в Украину для тренировки украинских Вооруженных сил при условии достижения консенсуса между партнерами по альянсу.

Война •   •  12538 просмотра
Премьер Латвии поддержала отправку миссии НАТО в Украину для обучения ВСУ

Данилов: одна из целей путина — разрушение ЕС

По словам Алексея Данилова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, одной из ключевых целей Путина является разрушение ЕС, поскольку Кремлю очень сложно иметь дело с объединенной Европой, которая ставит Россию в невыгодное положение.

Война •   •  12659 просмотра
Данилов: одна из целей путина — разрушение ЕС

Таких не находили 100 лет: уникальную резную плиту времен Киевской Руси пытались незаконно продать на аукционе в интернете

На Волыни на интернет-аукционе пытались незаконно продать уникальную резную каменную плиту времен Киевской Руси с изображением "Святого воина", но памятник изъяли и передадут в Национальный музей истории Украины.

Культура •   •  10468 просмотра
Таких не находили 100 лет: уникальную резную плиту времен Киевской Руси пытались незаконно продать на аукционе в интернете

В Сумской области в результате вражеских обстрелов погибли двое и получили ранения 5 гражданских - полиция

Вражеские войска обстреляли населенные пункты Сумской области, в результате чего погибли 2 гражданских, 5 получили ранения, повреждены 39 домохозяйств, многоэтажный дом, автомобили, склады, аптеки и больница, открыто уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Война •   •  13068 просмотра
В Сумской области в результате вражеских обстрелов погибли двое и получили ранения 5 гражданских - полиция

В Одессе прогремели взрывы

Взрывы прогремели в Одессе 15 марта после того, как украинские Воздушные силы предупредили о приближении ракеты к городу.

Война •   •  27150 просмотра
В Одессе прогремели взрывы

Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"

Украина предлагает выгодные возможности для энергетических инвесторов благодаря уменьшению бюрократии, снижению затрат и быстрому получению разрешений на новые проекты, такие как высоковольтные линии, ветровые и солнечные электростанции, что превращает ее из получателя помощи в потенциального экспортера, питающего европейские энергосистемы.

Экономика •   •  26415 просмотра
Украинская энергетика предлагает инвесторам низкие затраты и быстрое получение разрешений - председатель правления "Укрэнерго"

В Донецкой области из-за обстрелов рф обесточена шахта, дефицита электричества нет - Минэнерго

Шахта в Донецкой области была обесточена из-за обстрелов, в результате чего 5 рабочих оказались под землей. Дефицита электроэнергии нет, ситуация под контролем, проводятся необходимые ремонтные работы.

Общество •   •  24178 просмотра
В Донецкой области из-за обстрелов рф обесточена шахта, дефицита электричества нет - Минэнерго

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии.

политика •   •  100500 просмотра
Мэра Винницы Моргунова "пристыдили" минимальными расходами из бюджета на помощь украинской армии: детали

Шпионил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта: задержан российский агент

В Запорожье задержали агента российской военной разведки, который шпионил за расположением и передвижением украинских военных кораблей вблизи Одесского порта.

Война •   •  22875 просмотра
Шпионил за кораблями ВСУ вблизи Одесского морпорта: задержан российский агент