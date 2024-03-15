В Одессе раздаются повторные взрывы. ВС ВСУ предупредили об угрозе баллистики

В Одессе снова сообщают о слышимых взрывах, на фоне того, как Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе баллистики для южных областей, пишет УНН.

Детали

"В Одессе снова прогремели взрывы", - пишет "Суспільне".

Как отметили в "Суспільне Одеса", речь идет о том, что "в Одессе прогремел повторный взрыв", а затем - "еще один взрыв".

ВС ВСУ в Telegram предупредили, что есть "угроза баллистики для южных областей", и призвали не игнорировать тревогу.

Напомним

После 11 часов в Одессе уже сообщали о слышимых взрывах.