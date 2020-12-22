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В Одесской области в результате пожара погиб ребенок

Киев • УНН

 • 12189 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Одесской области в селе Кубей результате пожара погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс служба ГСЧС Украины, передает УНН.

В Одесской области в результате пожара погиб ребенок

“22 декабря в 15:35 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Белгородской район, с. Кубей, ул. Толстого, 2. По прибытию к месту вызова спасателями было установлено возгорания матраса и пола. Пожар был локализован в 16:07 и ликвидирован в 17:16 на площади 6 кв. м. В результате пожара погибла девочка 2017 г. р. Причина пожара и ущерб устанавливаются”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, в Киеве произошел масштабный пожар на складе, на площади 1,5 тыс. кв. м, в результате которого частично обрушилась кровля, а в Киевской области горело здание бывшего цеха по производству мебели.

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