В Одесской области в результате пожара погиб ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. В Одесской области в селе Кубей результате пожара погиб трехлетний ребенок. Об этом сообщает пресс служба ГСЧС Украины, передает УНН.
“22 декабря в 15:35 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: Белгородской район, с. Кубей, ул. Толстого, 2. По прибытию к месту вызова спасателями было установлено возгорания матраса и пола. Пожар был локализован в 16:07 и ликвидирован в 17:16 на площади 6 кв. м. В результате пожара погибла девочка 2017 г. р. Причина пожара и ущерб устанавливаются”, — говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, в Киеве произошел масштабный пожар на складе, на площади 1,5 тыс. кв. м, в результате которого частично обрушилась кровля, а в Киевской области горело здание бывшего цеха по производству мебели.