В Одеській області внаслідок пожежі загинула дитина

“22 грудня о 15:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення про загорання в житловому будинку, за адресою: Болградський район, с. Кубей, вул. Толстого, 2. По прибуттю до місця виклику рятувальниками було встановлено загорання матрацу та підлоги. Пожежу було локалізовано о 16:07 та ліквідовано о 17:16 на площі 6 кв. м. Внаслідок пожежі загинула дівчинка 2017 р.н. Причина пожежі та збиток встановлюються”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, у Києві сталася масштабна пожежа на складі, на площі 1,5 тис. кв. м, внаслідок якої частково обвалилася покрівля, а у Київській області горіла будівля колишнього цеху по виробництву меблів.