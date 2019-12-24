В Одессе блокировали схему переправки наркотиков

“Житель областного центра организовал нелегальное перемещение из-за границы кокаина и амфетамина для продажи. Он заказывал товар у своих иностранных союзников и получал его через сервисы международной почтовой связи. Для расчета с зарубежными поставщиками делец использовал крипто валюты”, — говорится в сообщении.

Для сокрытия противоправной деятельности злоумышленник получал посылки мелкими партиями в бандеролях с виниловыми пластинками. Правоохранители задержали наркодельца возле одного из почтовых отделений во время получения очередной партии амфетамина.

По оперативной информации, в настоящее время на имя задержанного в Украине переправлено еще две посылки с кокаином и MDMA, которые будут изъяты по факту их прибытия. Решается вопрос об объявлении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотических средств) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к контрабанде и сбыта наркотиков.

Напомним, в Донецкой области разоблачили попытку переправы наркотиков и гранаты по почте под видом спортивных добавок.