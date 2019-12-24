В Одесі блокували схему переправлення наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Незаконне переправлення особливо небезпечних психотропних речовин та наркотичних засобів з однієї з європейських країн на територію нашої держави блокувала в Одесі Служба безпеки України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.
“Мешканець обласного центру організував нелегальне переміщення із-за кордону кокаїну та амфетаміну для продажу. Він замовляв товар у своїх іноземних спільників і одержував його через сервіси міжнародного поштового зв’язку. Для розрахунку із зарубіжними постачальниками ділок використовував крипто валюти”, — сказано у повідомленні.
Для приховування протиправної діяльності зловмисник отримував посилки дрібними партіями у бандеролях з вініловими пластинками. Правоохоронці затримали наркоділка поблизу одного з поштових відділень під час одержання чергової партії амфетаміну.
За оперативною інформацією, наразі на ім’я затриманого в Україну переправлено ще дві посилки із кокаїном та MDMA, які будуть вилучені за фактом їх прибуття. Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабанди та збуту наркотиків.
Нагадаємо, на Донеччині викрили спробу переправи наркотиків та гранати поштою під виглядом спортивних добавок.