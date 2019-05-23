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В ОБСЕ обратили внимание на отсутствие украинских школ в РФ

В ОБСЕ обратили внимание на отсутствие украинских школ в РФ

Киев  •  УНН

 • 17072 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. Украина в ОБСЕ на фоне споров по языковому закону напомнила, что в более двухмиллионной украинской общины в России нет ни одной школы с полным циклом обучения на украинском языке. Об этом заявил постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает УНН.

"В связи с недавно принятым Законом Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", отмечаем положительную оценку со стороны Верховного комиссара ОБСЕ по вопросам национальных меньшинств шагов Украины по продвижению знания государственного языка как ключевого инструмента содействия интеграции и сплоченности общества", - сказал Прокопчук.

Он призвал Верховного комиссара по делам нацменьшинств уделять больше внимания попыткам создать преграды украинской власти в ее усилиях по улучшению интеграции и сплоченности общества на всей территории страны.

"К сожалению, доклад ВКНМ Дзанньера не охватывает ситуацию с обеспечением прав нацменьшинств в РФ. Хочу напомнить, что у более чем двухмиллионной украинской общины в России, по официальной статистике, нет ни одной школы с полным циклом обучения на украинском языке", - отметил украинский дипломат.

Как сообщал УНН, на прошлой неделе делегация Российской Федерации обратилась к председателю Совета Безопасности ООН с просьбой созвать заседание в связи с принятием Верховной Радой Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Заседание было созвано 20 мая, но повестку дня по языковому закону не поддержало большинство членов Совбеза.

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