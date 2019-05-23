В ОБСЄ звернули увагу на відсутність українських шкіл в РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Україна в ОБСЄ на тлі суперечок щодо мовного закону нагадала, що у понад двохмільйонної української спільноти в Росії немає жодної школи з повним циклом навчання українською мовою. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає УНН.
“У зв’язку з нещодавно схваленим Законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, відзначаємо позитивну оцінку з боку Верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин кроків України з просування знання державної мови як ключового інструменту сприяння інтеграції та суспільної згуртованості”, — сказав Прокопчук.
Він закликав Верховного комісара у справах нацменшин приділяти більше уваги спробам створити перепони українській владі в її зусиллях із покращення інтеграції та згуртованості суспільства на всій території країни.
“На жаль, доповідь ВКНМ Дзанньєра не охоплює ситуацію із забезпеченням прав нацменшин у РФ. Хочу нагадати, що у понад двохмільйонної української спільноти в Росії, за офіційною статистикою, немає жодної школи з повним циклом навчання українською мовою”, — зауважив український дипломат.
Як повідомляв УНН, минулого тижня делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону"Про забезпечення функціонування української мови як державної".
Засідання було скликане 20 травня, але порядок денний щодо мовного закону не підтримала більшість членів Радбезу.