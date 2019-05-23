В ОБСЄ звернули увагу на відсутність українських шкіл в РФ

КИЇВ. 23 травня. УНН. Україна в ОБСЄ на тлі суперечок щодо мовного закону нагадала, що у понад двохмільйонної української спільноти в Росії немає жодної школи з повним циклом навчання українською мовою. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає УНН.