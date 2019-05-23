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В ОБСЄ звернули увагу на відсутність українських шкіл в РФ

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КИЇВ. 23 травня. УНН. Україна в ОБСЄ на тлі суперечок щодо мовного закону нагадала, що у понад двохмільйонної української спільноти в Росії немає жодної школи з повним циклом навчання українською мовою. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Ігор Прокопчук під час засідання Постійної ради ОБСЄ, передає УНН.

“У зв’язку з нещодавно схваленим Законом України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, відзначаємо позитивну оцінку з боку Верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин кроків України з просування знання державної мови як ключового інструменту сприяння інтеграції та суспільної згуртованості”, — сказав Прокопчук.

Він закликав Верховного комісара у справах нацменшин приділяти більше уваги спробам створити перепони українській владі в її зусиллях із покращення інтеграції та згуртованості суспільства на всій території країни.

“На жаль, доповідь ВКНМ Дзанньєра не охоплює ситуацію із забезпеченням прав нацменшин у РФ. Хочу нагадати, що у понад двохмільйонної української спільноти в Росії, за офіційною статистикою, немає жодної школи з повним циклом навчання українською мовою”, — зауважив український дипломат.

Як повідомляв УНН, минулого тижня делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону"Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Засідання було скликане 20 травня, але порядок денний щодо мовного закону не підтримала більшість членів Радбезу.

Українські Національні Новини

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