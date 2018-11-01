В ОБСЕ назвали количество наблюдателей, работающих на территории Украины

“Сейчас в Миссии насчитывается более 750 международных наблюдателей, которые были отрекомендованы и командированные соответствующими правительствами. Также в Миссии работает более 400 местных сотрудников из Украины. Кроме того, у нас также есть более 100 международных специалистов, которые также работают в Миссии. В целом количество сотрудников Миссии насчитывает более 1200 человек, работающих по всей Украине”, — отметил Хуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меркель обсудит в Киеве с президентом Украины минские соглашения и двусторонние отношения

По его словам, большинство наблюдателей работает на Востоке — в Донецкой и Луганской области, по обе стороны линии соприкосновения. Миссия должна с обеих сторон 15 локаций, где на постоянной основе проживают и работают наблюдатели, например, в Краматорске, Северодонецке, или с другой стороны — в Дебальцево, Горловке, Донецке, Луганске.

“Если брать ежедневный рост, то мы отправляем каждый день порядка 90 патрулей с обеих сторон линии соприкосновения, а также наши патрули работают в других регионах страны”, — рассказал он.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ привели доказательства присутствия РФ на Донбассе.