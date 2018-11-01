В ОБСЄ назвали кількість спостерігачів, що працюють на території України

“Наразі в Місії налічується більше 750 міжнародних спостерігачів, які були відрекомендовані та відряджені відповідними урядами. Також у Місії працює більше 400 місцевих співробітників з України. Крім того, у нас також є більше 100 міжнародних спеціалістів, які також працюють у Місії. Загалом кількість співробітників Місії налічує більше 1200 осіб, які працюють по всій Україні”, — зазначив Хуг.

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За його словами, більшість спостерігачів працює на Сході — у Донецькій та Луганській області, по обидва боки лінії зіткнення. Місія має по обидва боки 15 локацій, де на постійній основі проживають та працюють спостерігачі, наприклад, у Краматорську, Северодонецьку, або з іншої сторони — у Дебальцевому, Горлівці, Донецьку, Луганську.

“Якщо брати щоденний зріст, то ми відряджаємо кожного дня порядка 90 патрулів по обидва боки лінії зіткнення, а також наші патрулі працюють у інших регіонах країни” , - розповів він.

Як повідомляв УНН, в ОБСЄ навели докази присутності РФ на Донбасі.