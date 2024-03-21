В новом докладе ООН зафиксировала преступления россии на временно оккупированной части Украины

российская федерация создала удушающую атмосферу страха во временно оккупированных районах Украины, осуществляя широкомасштабные нарушения международного гуманитарного права и прав человека, пытаясь укрепить свой контроль над населением, которое там проживает. Об этом говорится в первом углубленном докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, пишет УНН.

Детали

В докладе о ситуации на временно оккупированной части Украины ООН заявляет, что нашла доказательства запугивания, произвольных задержаний и пыток.

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Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) было отказано во въезде на оккупированную Россией территорию, поэтому доклад основывается на дистанционных и личных интервью с более 2300 свидетелями и жертвами.

Многие люди, живущие в условиях оккупации, подвергаются запугиваниям и репрессиям, сталкиваясь с постоянной угрозой насилия, задержания и наказания - говорится в отчете.

Следователи ООН заявили, что они подтвердили казни 26 гражданских лиц, в том числе двух детей, на месте, например, во время обысков в домах, а также убийства еще 30 гражданских лиц во время содержания под стражей. Большинство казней было совершено в период с марта по май 2022 года. Никто не был привлечен к ответственности за злоупотребления.

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Кроме того, россия активно пытается подавить украинскую идентичность, навязывая свой "язык, гражданство, законы, судебную систему и учебные программы на оккупированных территориях". Школьная программа также была изменена на такую, которая пытается "оправдать" российское вторжение, а доступ к украинским СМИ и телефонным сетям заблокирован.

Действия российской федерации разорвали социальную ткань общин и оставили людей изолированными, что имеет глубокие и долгосрочные последствия для украинского общества в целом - сказал Верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Турк.

Добавим

В докладе также обвиняются российские войска в применении пыток в местах лишения свободы. Представители ООН получили "достоверные и надежные свидетельства об обращении с 171 гражданским задержанным и установила, что 90 процентов из них подвергались пыткам или жестокому обращению".

Солдаты, полицейские и тюремная администрация обвиняются в применении насилия, включая избиение ногами, пытки водой и электрическим током, а также в сексуальном насилии, связанном с конфликтом, в отношении 48 гражданских задержанных, в том числе ребенка. В докладе также задокументировано 16 случаев сексуального насилия со стороны российских вооруженных сил в отношении гражданских лиц, не находившихся под стражей, почти все из них - в отношении женщин.

Произвольные задержания и насильственные исчезновения также широко распространены во время российской оккупации, говорится в отчете. Всего до декабря 2023 года было задокументировано 687 случаев произвольных задержаний: 587 мужчин, 92 женщины, семь парней и одна девушка.

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