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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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15 марта 2024, 23:06  •  191296 просмотра

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Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"
15 марта 2024, 12:49  •  190801 просмотра

Спецэкспортеры вооружения обязаны проводить инспекции производств и складских запасов - "Украинская бронетехника"

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15 марта 2024, 10:54  •  187713 просмотра

На фронте продолжается ротация: что это значит и в чем ее особенность на этот раз

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Руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут надо уволить, чтобы она не пятнала репутацию власти - эксперт
15 марта 2024, 08:44  •  170655 просмотра

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На оккупированных территориях россияне похищают гражданских и заставляют их сниматься в пропагандистских сюжетах - Федоров

россияне на оккупированных украинских территориях похищают гражданских лиц, пытают их, чтобы заставить признаться в преступлениях, и снимают с ними пропагандистские видеоролики, сообщил глава Запорожской областной военной администрации.

Война •   •  12203 просмотра
На оккупированных территориях россияне похищают гражданских и заставляют их сниматься в пропагандистских сюжетах - Федоров

Цены на нефть падают из-за ожидаемого увеличения поставок из россии

Цены на нефть упали из-за ожидаемого увеличения поставок из России, медленного роста спроса на авиационное топливо и осторожной торговли накануне решения ФРС по процентной ставке.

Экономика •   •  10852 просмотра
Цены на нефть падают из-за ожидаемого увеличения поставок из россии

В Одесской области ночью сбили два вражеских разведывательных беспилотника

Два вражеских разведывательных беспилотника были сбиты силами Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в Одесской области в ночь с 18 на 19 марта.

Война •   •  12545 просмотра
В Одесской области ночью сбили два вражеских разведывательных беспилотника

Обманули латвийцев на три млн грн: на Днепропетровщине будут судить 11 сотрудников мошеннических "саІІ-центров"

В Днепропетровской области будут судить 11 членов преступной организации, которые через мошеннические колл-центры обманули граждан Латвии на 70 000 евро.

Криминал и ЧП •   •  11756 просмотра
Обманули латвийцев на три млн грн: на Днепропетровщине будут судить 11 сотрудников мошеннических "саІІ-центров"

Молдова высылает российского дипломата из-за организации выборов президента рф в непризнанном Приднестровье

Молдова объявила сотрудника посольства россии персоной нон грата из-за организации президентских выборов в непризнанном Приднестровье.

Новости Мира •   •  11283 просмотра
Молдова высылает российского дипломата из-за организации выборов президента рф в непризнанном Приднестровье

Грант Шаппс отменил поездку в Одессу из-за угрозы российского обстрела

Грант Шаппс отменил поездку в Одессу по соображениям безопасности после того, как самолет, перевозивший его из Польши в Англию, заглушил сигнал GPS во время полета над калининградской областью рф.

Война •   •  12905 просмотра
Грант Шаппс отменил поездку в Одессу из-за угрозы российского обстрела

В Херсонской области на оставленной врагом взрывчатке насмерть подорвался пастух

Пастух погиб, когда взрывчатка, оставленная российскими войсками, сдетонировала возле села Молодецкое в Херсонской области.

Война •   •  10283 просмотра
В Херсонской области на оставленной врагом взрывчатке насмерть подорвался пастух

Призывал молиться за Украину: в беларуси арестовали священника

Пастора в беларуси арестовали на 15 суток за призыв молиться за Украину во время проповеди в церкви. На суде он не признал себя виновным и заявил, что высказывание было вырвано из контекста и использовано в качестве примера для объяснения во время проповеди.

политика •   •  11070 просмотра
Призывал молиться за Украину: в беларуси арестовали священника

На Киевщине 14-летнюю девочку несколько раз ударили ножом

Несовершеннолетний парень нанес несколько ножевых ранений 14-летней девочке возле развлекательного заведения в Белой Церкви Киевской области 17 марта.

Криминал и ЧП •   •  12781 просмотра
На Киевщине 14-летнюю девочку несколько раз ударили ножом

Пожар временно повлиял на работу на одной из ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго

На тепловой электростанции произошло возгорание оборудования, что повлекло временные перебои в работе, но пожар потушили, оборудование заработало, дефицита электроэнергии нет.

Война •   •  14556 просмотра
Пожар временно повлиял на работу на одной из ТЭС, дефицита электричества нет - Минэнерго