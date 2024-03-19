На оккупированных территориях россияне похищают гражданских и заставляют их сниматься в пропагандистских сюжетах - Федоров

россияне на временно оккупированных территориях Украины похищают гражданских и снимают с ними пропагандистские сюжеты, где заставляют их "признаваться" в преступлениях. Об этом заявил Запорожской ОВА Иван Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По его словам, оккупанты похитили трех жителей Мелитополя Олега Зубова, Сергея Бутнара и Игоря Артеменко и пытками добились у них признаний в "шпионаже", чтобы упрятать в тюрьму на десятилетия.

Продолжают унижать наших людей и за решеткой: сняли пропагандистский сюжет, в котором в очередной раз сделали мелитопольцев преступниками - заявил Федоров.

Глава ОВА подчеркнул, что похищение гражданских - это преступление, за которое виновные должны нести ответственность перед всем миром.

Оккупанты на ВОТ начали отбирать у местных жителей автомобили для военных нужд

Напомним

Оккупанты в Троицком районе Луганской области подтверждают постоянную принудительную мобилизацию местных жителей, причем количество мобилизованных растет с каждым днем.