В Николаевской области мужчина подорвался на боеприпасе
Киев • УНН
Мужчина потерял левую ногу и получил осколочные ранения бедра, случайно наступив на боеприпас, когда собирал дрова в селе Безымянное Николаевской области.
На Николаевщине 5 марта в селе Безымянное Снигиревской громады Баштанского района подорвался мужчина. Он получил травматическую ампутацию левой ступни и осколочные ранения бедра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.
Происшествие произошло в с. Безымянное Баштанского района. Там в результате детонации взрывоопасного предмета травмировался мужчина, 1986 г.р. Выяснилось, что он поехал собирать дрова и случайно наступил на взорвавшийся боеприпас. Мужчина получил травматическую ампутацию левой ступни и осколочные ранения бедра,
Детали
Отмечается, что село Безымянное находилось под оккупацией российских войск и покидая территорию враг плотно заминировал местность взрывоопасными предметами. Здесь до сих пор сохраняется высокий уровень минной опасности и работают саперы ГСЧС. Отмечается, что для передвижения необходимо выбирать только обследованные специалистами маршруты.
ГСЧС призывает граждан быть сознательными и не пренебрегать предупредительными знаками. А также всегда сообщать о подозрительных предметах по номеру 101!
Напомним
34-летний мужчина получил огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, век и ног, наступив на взрывное устройство в лесополосе вблизи села Трифоновка Херсонской области.
В Николаевской области мужчина подорвался на боеприпасе
Мужчина потерял левую ногу и получил осколочные ранения бедра, случайно наступив на боеприпас, когда собирал дрова в селе Безымянное Николаевской области.
OpenAI: Маск вложил в разработку ИИ лишь 45 миллионов вместо миллиарда долларов, и хотел слить стартап с Tesla
OpenAI опровергла заявления Маска о том, что он инвестировал в разработку искусственного интеллекта 1 миллиард долларов, и заявила, что он добивался полного контроля над стартапом.
Пожар в экопарке "Осокорки": будут рассматривать, в частности, и вероятный поджог - КГВА
Следователи рассматривают поджог как возможную причину пожара площадью 3 гектара в киевском экопарке "Осокорки", территория которого имеет природоохранный статус.
У НБУ мягкий подход к регуляции государственных банков, в отличие от частных - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
У НБУ мягкий подход к регуляции государственных банков, в отличие от частных, отмечает соучредитель банка "Конкорд" Соседка.
В "Супервторник" республиканка Никки Хейли препятствует триумфальному маршу Трампа
Никки Хейли с небольшим отрывом победила на праймериз республиканцев в Вермонте. В остальном экс-президент и действующий глава Белого дома одерживали одну победу за другой.
Оккупанты ночью и утром совершили 13 обстрелов приграничья Сумщины - ОВА
российские войска обстреляли артиллерией и минометами несколько населенных пунктов в Сумской области, вызвав 47 взрывов ночью и утром.
Ночная вражеская атака "шахедами" на Сумы: 7 пострадавших, в том числе 10-летний ребенок - прокуратура
Семь человек, в том числе 10-летний ребенок, были ранены, когда российские войска атаковали Сумы с помощью беспилотников типа "шахед".
WP: Зеленская отказалась лететь в США на выступление Байдена из-за присутствия там вдовы Навального. В команде Первой леди отреагировали
Первая леди Украины Елена Зеленская отклонила приглашение посетить выступление президента США Байдена в Конгрессе из-за того, что ее планировали посадить рядом с вдовой российского оппозиционера Алексея Навального.
В июне Украину планирует посетить президент Аргентины
Президент Аргентины Хавьер Милей планирует посетить Украину в июне, чтобы подтвердить поддержку Президента Зеленского, а также может остановиться в Париже и Берлине, чтобы встретиться с Макроном и Шольцем.
Сегодня ночью рф снова коварно направляла ударные беспилотники по мирному населению Одессы - Кипер
Силы противовоздушной обороны в Одесской области уничтожили 18 вражеских беспилотников, которые россия запустила во время ночной атаки.