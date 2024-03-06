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В Николаевской области мужчина подорвался на боеприпасе

В Николаевской области мужчина подорвался на боеприпасе

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 08:47  •  31574 просмотра

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Мужчина потерял левую ногу и получил осколочные ранения бедра, случайно наступив на боеприпас, когда собирал дрова в селе Безымянное Николаевской области.

На Николаевщине 5 марта в селе Безымянное Снигиревской громады Баштанского района подорвался мужчина. Он получил травматическую ампутацию левой ступни и осколочные ранения бедра. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Происшествие произошло в с. Безымянное Баштанского района. Там в результате детонации взрывоопасного предмета травмировался мужчина, 1986 г.р. Выяснилось, что он поехал собирать дрова и случайно наступил на взорвавшийся боеприпас. Мужчина получил травматическую ампутацию левой ступни и осколочные ранения бедра,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что село Безымянное находилось под оккупацией российских войск и покидая территорию враг плотно заминировал местность взрывоопасными предметами. Здесь до сих пор сохраняется высокий уровень минной опасности и работают саперы ГСЧС. Отмечается, что для передвижения необходимо выбирать только обследованные специалистами маршруты.

ГСЧС призывает граждан быть сознательными и не пренебрегать предупредительными знаками. А также всегда сообщать о подозрительных предметах по номеру 101!

Напомним

34-летний мужчина получил огнестрельные осколочные ранения лица, шеи, век и ног, наступив на взрывное устройство в лесополосе вблизи села Трифоновка Херсонской области.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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