У Миколаївській області чоловік підірвався на боєприпасі
Київ • УНН
Чоловік втратив ліву ногу та отримав осколкові поранення стегна, випадково наступивши на боєприпас, коли збирав дрова в селі Безіменне Миколаївської області.
На Миколаївщині 5 березня у селі Безіменне Снігурівської громади Баштанського району підірвався чоловік. Він отримав травматичну ампутацію лівої ступні та осколкові поранення стегна. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.
Подія сталася у с. Безіменне Баштанського району. Там внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета травмувався чоловік, 1986 р.н. З'ясувалось, що він поїхав збирати дрова та випадково наступив на боєприпас, що вибухнув. Чоловік отримав травматичну ампутацію лівої ступні та осколкові поранення стегна,
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Зазначається, що село Безіменне перебувало під окупацією російських військ і покидаючи територію ворог щільно замінував місцевість вибухонебезпечними предметами. Тут досі зберігається високий рівень мінної небезпеки та працюють сапери ДСНС. Зауважується, що для пересування необхідно обирати лише обстежені фахівцями маршрути.
ДСНС закликає громадян бути свідомими і не нехтувати попереджувальними знаками. А також завжди повідомляти про підозрілі предмети за номером 101!
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