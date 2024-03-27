В Николаеве сообщили о слышимых взрывах. Мэр заявил, что информацию выясняют

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  46242 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  83473 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
  •  126377 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  122549 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  137843 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125367 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143322 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134776 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179832 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  167144 просмотра

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В Николаеве сообщили о слышимых взрывах. Мэр заявил, что информацию выясняют

В Николаеве прогремели взрывы, мэр заявил, что информацию выясняют.

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В Николаеве сообщили о слышимых взрывах. Мэр заявил, что информацию выясняют

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Украина вынуждена привлекать посредников для закупки боеприпасов на мировом рынке. Однако из-за большой конкуренции за снаряды это надо принимать как "необходимый элемент игры".

Война •   •  46242 просмотра
Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

За три месяца украинцы продали через "Дію" более 30 тысяч автомобилей

Только за 3 месяца украинцы уже воспользовались приложением "Дія" для перерегистрации более 30 000 транспортных средств, что делает его самым популярным сервисом, запущенным МВД в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.

Общество •   •  13554 просмотра
За три месяца украинцы продали через "Дію" более 30 тысяч автомобилей

Politico: Euroclear позволили сохранить прибыль от активов рф за два года. Речь идет о 5 млрд евро

Как сообщается, Euroclear, который владеет большинством замороженных активов российского центрального банка в Европе, получил разрешение сохранить прибыль, полученную от этих активов в 2022 и 2023 годах, вместо того, чтобы использовать эти средства на поддержку военных усилий Украины.

Экономика •   •  14728 просмотра
Politico: Euroclear позволили сохранить прибыль от активов рф за два года. Речь идет о 5 млрд евро

Посол Украины в Германии отверг заявления о "замораживании" войны

Посол Украины в Германии отвергает заявления о "замораживании" войны, говоря, что это лишь приведет к широкомасштабному конфликту, который сегодня бушует в Европе.

Война •   •  16659 просмотра
Посол Украины в Германии отверг заявления о "замораживании" войны

Стреляли в украинских воинов в Северодонецке и участвовали в штурмах Авдеевки и Марьинки: будут судить еще 5 предателей

Еще пятерых предателей, которые воевали против Украины, в том числе снайпера, который стрелял по украинским солдатам в Северодонецке, будут судить за государственную измену и коллаборационизм.

Война •   •  15253 просмотра
Стреляли в украинских воинов в Северодонецке и участвовали в штурмах Авдеевки и Марьинки: будут судить еще 5 предателей

Из-за новых ограничений ЕС по агроимпорту Украина может потерять миллионы - СМИ

Украина потеряет миллионы потенциальной прибыли из-за новых ограничений ЕС на беспошлинный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которые учитывают сниженный объем импорта со второй половины 2021 года.

Экономика •   •  15062 просмотра
Из-за новых ограничений ЕС по агроимпорту Украина может потерять миллионы - СМИ

Разворовали 3,7 млн грн на восстановлении энергоинфраструктуры Одесской области: двум подрядчикам сообщено о подозрении

Двое подрядчиков присвоили 3,7 миллиона гривен, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры Одесской области, поврежденной вражескими обстрелами, подделав документы о транспортных расходах.

Криминал и ЧП •   •  17105 просмотра
Разворовали 3,7 млн грн на восстановлении энергоинфраструктуры Одесской области: двум подрядчикам сообщено о подозрении

Шаппс призвал Европу продлить беспошлинную торговлю с Украиной, чтобы защитить ее от вторжения рф

Британия призывает Европу продлить беспошлинный и неквотированный импорт из Украины на большинство товаров, чтобы защитить Украину от российского вторжения.

Экономика •   •  20176 просмотра
Шаппс призвал Европу продлить беспошлинную торговлю с Украиной, чтобы защитить ее от вторжения рф

В популярной игре Fortnite появилась карта майдана Независимости: вырученные на ней средства пойдут на восстановление Николаевщины

Fortnite выпустила карту, воссоздающую киевский Майдан Независимости, а средства от времени, проведенного игроками на карте, пойдут на восстановление амбулатории в Николаевской области.

Общество •   •  17730 просмотра
В популярной игре Fortnite появилась карта майдана Независимости: вырученные на ней средства пойдут на восстановление Николаевщины