Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
В Николаеве сообщили о слышимых взрывах. Мэр заявил, что информацию выясняют
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - экспертЭксклюзив
За три месяца украинцы продали через "Дію" более 30 тысяч автомобилей
Politico: Euroclear позволили сохранить прибыль от активов рф за два года. Речь идет о 5 млрд евро
Посол Украины в Германии отверг заявления о "замораживании" войны
Стреляли в украинских воинов в Северодонецке и участвовали в штурмах Авдеевки и Марьинки: будут судить еще 5 предателей
Из-за новых ограничений ЕС по агроимпорту Украина может потерять миллионы - СМИ
Разворовали 3,7 млн грн на восстановлении энергоинфраструктуры Одесской области: двум подрядчикам сообщено о подозрении
Шаппс призвал Европу продлить беспошлинную торговлю с Украиной, чтобы защитить ее от вторжения рф
В популярной игре Fortnite появилась карта майдана Независимости: вырученные на ней средства пойдут на восстановление Николаевщины
Популярные
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
$10 тыс за тонну: мировые цены на какао побили рекорд
Пентагон отслеживает военное сотрудничество России и КНДР
Всемирный день театра, Международный день виски, День Виагры. Что еще можно отметить 27 марта
В Китае бывшего руководителя Футбольной ассоциации приговорили к пожизненному сроку
Публикации
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает Эксклюзив
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок
Два сапога - пара: почему малоизвестный депутат облсовета от партии Юлии Тимошенко решил бросить камень в огород одиозного Даниила Гетманцева
В Николаеве сообщили о слышимых взрывах. Мэр заявил, что информацию выясняют
В Николаеве прогремели взрывы, мэр заявил, что информацию выясняют.
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
Украина вынуждена привлекать посредников для закупки боеприпасов на мировом рынке. Однако из-за большой конкуренции за снаряды это надо принимать как "необходимый элемент игры".
За три месяца украинцы продали через "Дію" более 30 тысяч автомобилей
Только за 3 месяца украинцы уже воспользовались приложением "Дія" для перерегистрации более 30 000 транспортных средств, что делает его самым популярным сервисом, запущенным МВД в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации.
Politico: Euroclear позволили сохранить прибыль от активов рф за два года. Речь идет о 5 млрд евро
Как сообщается, Euroclear, который владеет большинством замороженных активов российского центрального банка в Европе, получил разрешение сохранить прибыль, полученную от этих активов в 2022 и 2023 годах, вместо того, чтобы использовать эти средства на поддержку военных усилий Украины.
Посол Украины в Германии отверг заявления о "замораживании" войны
Посол Украины в Германии отвергает заявления о "замораживании" войны, говоря, что это лишь приведет к широкомасштабному конфликту, который сегодня бушует в Европе.
Стреляли в украинских воинов в Северодонецке и участвовали в штурмах Авдеевки и Марьинки: будут судить еще 5 предателей
Еще пятерых предателей, которые воевали против Украины, в том числе снайпера, который стрелял по украинским солдатам в Северодонецке, будут судить за государственную измену и коллаборационизм.
Из-за новых ограничений ЕС по агроимпорту Украина может потерять миллионы - СМИ
Украина потеряет миллионы потенциальной прибыли из-за новых ограничений ЕС на беспошлинный импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, которые учитывают сниженный объем импорта со второй половины 2021 года.
Разворовали 3,7 млн грн на восстановлении энергоинфраструктуры Одесской области: двум подрядчикам сообщено о подозрении
Двое подрядчиков присвоили 3,7 миллиона гривен, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры Одесской области, поврежденной вражескими обстрелами, подделав документы о транспортных расходах.
Шаппс призвал Европу продлить беспошлинную торговлю с Украиной, чтобы защитить ее от вторжения рф
Британия призывает Европу продлить беспошлинный и неквотированный импорт из Украины на большинство товаров, чтобы защитить Украину от российского вторжения.
В популярной игре Fortnite появилась карта майдана Независимости: вырученные на ней средства пойдут на восстановление Николаевщины
Fortnite выпустила карту, воссоздающую киевский Майдан Независимости, а средства от времени, проведенного игроками на карте, пойдут на восстановление амбулатории в Николаевской области.