В Нидерландах из-за сильного мороза возобновили добычу на крупнейшем в Европе газовом месторождении

В Нидерландах из-за мороза на два дня возобновили добычу газа на месторождении Гронинген. Об этом сообщает NOS, пишет УНН.

Три месяца спустя, как перекрыли газовый кран в Гронингене, его опять же приоткрыли из-за морозов в Нидерландах, - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что, поскольку ожидаются похолодания до минус 6,5 градуса, Нидерландская нефтяная компания (NAM) временно возобновляет поставки газа с площадок в Шпицбергене и Шемдерсвааге в Гронингене.

По словам госсекретаря по экономическим вопросам и климату Нидерландов Ханса Вийлбрифа, это является мерой предосторожности, чтобы население не осталось без газа, в случае если во время минусовых температур возникнут какие-то трудности.

Вийлбриф отметил, что на скважинах в Шпицбергене и Шемдерцвааге снова возобновится работа "примерно на два дня". В письме в Палату представителей он также отметил, что добыча газа будет минимальной. С четверга температура снова повысится.

Дополнение

Госсекретарь уверяет, что добыча газа в Гронингене будет окончательно остановлена 1 октября 2024 года. В этот день должны закрыть скважины в Шпицбергене и Шемдерсвааге, поэтому газоснабжение даже в чрезвычайных случаях со следующей зимы будет невозможным.

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