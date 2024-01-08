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У Нідерландах через сильний мороз поновили видобуток на найбільшому в Європі газовому родовищі

У Нідерландах через сильний мороз поновили видобуток на найбільшому в Європі газовому родовищі

Київ • УНН

 • 23749 перегляди

Газове родовище Гронінген у Нідерландах тимчасово відновило видобуток через холодну погоду; воно має бути закрите остаточно до жовтня 2024 року.

У Нідерландах через мороз на два дні поновили видобуток газу на родовищі Гронінген. Про це повідомляє NOS, пише УНН.

Три місяці потому, як перекрили газовий кран в Гронінгені, його знову ж привідкрили через морози у Нідерландах,

– йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що, оскільки очікуються похолодання до мінус 6,5 градуса, Нідерландська нафтова компанія (NAM) тимчасово поновлює постачання газу з майданчиків у Шпіцбергені та Шемдерсваазі в Гронінгені.

За словами держсекретаря з економічних питань та клімату Нідерландів Ханса Війлбріфа, це є запобіжним заходом, щоб населення не залишилось без газу, у випадку якщо під час мінусових температур виникнуть якісь труднощі.

Війлбріф зазначив, що на свердловинах у Шпіцбергені та Шемдерцваазі знову відновиться робота "приблизно на два дні". У листі до Палати представників він також наголосив, що видобуток газу буде мінімальним. З четверга температура знову підвищиться.

Доповнення

Держсекретар запевняє, що видобуток газу в Гронінгені буде остаточно зупинено 1 жовтня 2024 року. У цей день мають закрити свердловини в Шпіцбергені та Шемдерсваазі, тож газопостачання навіть у надзвичайних випадках з наступної зими буде неможливим.

Чехія до мінімуму скоротила споживання газу, але продовжує купувати російський газ07.01.24, 22:55 • 38253 перегляди

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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