В НБУ посоветовали, как отличить фальшивые гривны от настоящих

"Главное, что следует помнить - в случае сомнений в подлинности банкнот нужно не спеша проверить несколько защитных элементов. В подавляющем большинстве поддельные банкноты гривны изготавливаются с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров. И если просто внимательно рассмотреть банкноту, можно сразу отличить подделку от настоящей банкноты", - отметили в НБУ.

При этом в ведомстве уточнили, что первичным средством проверки подлинности банкнот являются водяные знаки - изображения, видимые при рассматривании банкноты против света: многоцветный водяной знак - изображение портрета, повторяющий портрет, напечатанный на лицевой стороне банкноты, а также светлый элемент водяного знака - изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривны.



Другими защитными элементами купюры являются: погружена в толщу бумаги защитная лента, на которой размещаются положительные и отрицательные тексты и микротекст рельефные изображения на поверхности банкнот, определяются пальцами рук на ощупь. Эти изображения обеспечиваются специальным видом печати, при котором краска на бумаге ложится выпуклым слоем и легко определяется при прикосновении; скрытое изображение - изображение цифрового обозначения номинала, что становится видимым при рассмотрении банкноты под острым углом зрения к источнику света.



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Также используется сквозной элемент (совмещенное изображение) - это изображения, выполненные в одном месте с лицевой и оборотной сторон банкноты и совмещаются или дополняют друг друга при рассмотрении против света; изображения, выполненные оптически переменными красками, меняющие цвет при рассматривании банкноты под разными углами зрения.

Как отметили в Нацбанке, современная система защиты банкнот гривен находится на одном уровне с системами защиты ведущих валют мира, например, евро.



Напомним, в апреле стало известно, что неоднократно судимый 34-летний одессит организовал у себя дома подпольный цех по изготовлению фальшивых банкнот номиналом 500 гривен.



В марте столичные правоохранители задержали "на горячем" 25-летнего киевлянина, который пытался сбыть в пункте обмена валют 11 тыс. поддельных долларов.