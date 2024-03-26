В НАТО рассматривают возможность сбивания российских ракет вблизи границ Альянса - МИД Польши

В НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они летят в сторону территории Североатлантического альянса. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна, передает RMF FM, пишет УНН.

Детали

Он рассказал, что в НАТО рассматривают несколько сценариев, в частности возможность сбивания российских ракет.

В НАТО анализируют различные концепции, в частности, что такие ракеты следует сбивать, когда они уже очень близко к границе НАТО - но это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий. Тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории действия Договора (Альянса. - ред.) - заявил заместитель министра иностранных дел Польши.

Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

Шейна подчеркнул, что агрессор не должен навязывать Альянсу какие-то правила. По мнению польского чиновника, россия должна ЕС начнет задавать определенный тон, когда речь идет о решении конфликта в Украине

Дополнение

По словам заместителя главы МИД Польши, россия намеренно запрограммировала маршрут ракеты с учетом нарушения воздушного пространства Польши. Шейна уверен, что это было своеобразной проверкой бдительности Альянса.

Однако он добавил, что рф не хотела ничего провоцировать, ведь россияне знали, что если ракета продвинется дальше вглубь Польши, ее собьют.

Мы очень серьезно относимся к угрозам Путина. Он показал, что способен на все. Сейчас, кроме сотен тысяч раненых и убитых с обеих сторон, он добился того, что Швеция и Финляндия присоединились к НАТО. В июле состоится очередной саммит НАТО. Мы имеем консолидацию стран ЕС, восстановление Веймарского треугольника - подытожил Анджей Шейна.

Напомним

В ночь на 24 марта российская крылатая ракета, запущенная по Украине, нарушила польское воздушное пространство. ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

В Польше объяснили, почему не стали сбивать российскую крылатую ракету