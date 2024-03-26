В НАТО рассматривают возможность сбивания российских ракет вблизи границ Альянса - МИД Польши

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  14357 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  36046 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
  •  125636 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
  •  126720 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  177477 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166050 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  154908 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  215950 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

Эксклюзив
Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181333 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176946 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

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18 марта 2024, 18:47  •  501870 просмотра

В НАТО рассматривают возможность сбивания российских ракет вблизи границ Альянса - МИД Польши

НАТО рассматривает возможность сбивать российские ракеты, летящие в сторону своей территории вблизи границы с Украиной, с согласия Киева и с учетом международных последствий, заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна.

Война •   •  9605 просмотра
В НАТО рассматривают возможность сбивания российских ракет вблизи границ Альянса - МИД Польши

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

Фонд гарантирования вкладов физических лиц открестился от заявил Светланы Рекрут о том, что банкам "Айбокс" и "Конкорд" было начислено более 7 миллиардов гривен штрафов до начала их ликвидации, отказавшись предоставить доказательства или опровергнуть это заявление.

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"Роби своє": ветеран ВСУ восстанавливает разрушенные врагом города и села

Победитель конкурса бизнес-идей "Роби своє" начал производство арболитовых блоков.

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"Прекратить войну с Газой": Трамп поддержал действия ЦАХАЛ против ХАМАС, но выступил за прекращение войны

Трамп поддержал военные действия Израиля против ХАМАС, но выступил за прекращение войны в Газе в связи с тяжелым гуманитарным кризисом и потерей международной поддержки.

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"Прекратить войну с Газой": Трамп поддержал действия ЦАХАЛ против ХАМАС, но выступил за прекращение войны

Диверсанты фсб пытались взорвать железную дорогу на Полтавщине - СБУ

Двух диверсантов фсб задержали "на горячем" при попытке взорвать железнодорожную линию в Полтавской области, установив самодельное взрывное устройство возле пути и системы электроснабжения.

Война •   •  9941 просмотра
Диверсанты фсб пытались взорвать железную дорогу на Полтавщине - СБУ

США ввели новые санкции против связанных рф финтех-компаний из-за криптоопераций для обхода санкций

США ввели новые санкции против 13 российских финтех-компаний и 2 физических лиц за якобы разработку сервисов виртуальных активов, которые используются для обхода санкций, связанных с вторжением россии в Украину.

Экономика •   •  9104 просмотра
США ввели новые санкции против связанных рф финтех-компаний из-за криптоопераций для обхода санкций

В оккупированный Джанкой прибыла новая партия российских военных и техника - "АТЭШ"

В оккупированный Джанкой прибыла новая партия российских военнослужащих и техники из республики коми и Якутии, что превратило его в логистический центр для российских войск на херсонском направлении.

Война •   •  15696 просмотра
В оккупированный Джанкой прибыла новая партия российских военных и техника - "АТЭШ"

В Украину прибыл председатель комиссии парламента Эстонии

Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Эстонии Марко Миккельсон прибыл в Киев.

Война •   •  20508 просмотра
В Украину прибыл председатель комиссии парламента Эстонии

Минфин опубликовал "дашборд", где можно проанализировать, уровень заработных плат в государственных учреждениях

Министерство финансов опубликовало аналитическую панель для мониторинга заработных плат и численности работников государственных учреждений, что имеет целью обеспечить эффективное использование средств государственного бюджета и сделать оплату труда государственных служащих более прозрачной и справедливой.

Экономика •   •  18520 просмотра
Минфин опубликовал "дашборд", где можно проанализировать, уровень заработных плат в государственных учреждениях

Армия рф сбросила три авиабомбы на Белополье на Сумщине: в прокуратуре показали последствия

Российская армия сбросила три управляемые авиабомбы на объекты гражданской инфраструктуры в Белополье Сумской области, повредив по меньшей мере 10 частных домов и здание внешкольного учебного заведения.

Война •   •  24235 просмотра
Армия рф сбросила три авиабомбы на Белополье на Сумщине: в прокуратуре показали последствия