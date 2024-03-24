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В Польше объяснили, почему не стали сбивать российскую крылатую ракету
Российская крылатая ракета на 39 секунд нарушила воздушное пространство Польши вблизи села Осердув в Люблинском воеводстве, но польские военные решили не сбивать ее из-за риска падения обломков на их территорию.
Последние российские атаки на энергоинфраструктуру нанесли ущерб минимум на 100 миллионов евро - Укрэнерго"
Последние российские атаки на энергетические объекты Украины нанесли ущерб высоковольтному оборудованию "Укрэнерго" минимум на 90-100 миллионов евро, по предварительным оценкам генерального директора компании Владимира Кудрицкого.
Войска рф атаковали Красногоровку: три человека ранены
российско-оккупационные войска обстреляли Красногоровку в Донецкой области, в результате отдельных артиллерийских и авиаударов были ранены три гражданских лица, в том числе две женщины в возрасте 57 и 64 лет, а также 70-летний мужчина.
россияне сосредоточили атаки на Новопавловском и Авдеевском направлениях - Генштаб
В течение суток, 24 марта, на фронте состоялось 52 боевых столкновения. Оккупационные войска нанесли 32 ракетных и 47 авиационных ударов, совершили 48 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны. Больше всего попыток прорвать оборону Украины россияне совершили на Новопавловском и Авдеевском направлениях.
Оккупанты 18 раз атаковали Днепропетровскую область: повреждены жилые дома и инфраструктура
российско-оккупационные войска 18 раз атаковали Днепропетровскую область, используя артиллерию и беспилотники, повредив жилые дома, хозяйственные постройки, частные предприятия, объекты инфраструктуры, магазины, автомобили и линии электропередач, но не вызвав никаких жертв.
Из-за российского обстрела 22 марта ДТЭК потерял половину генерации электроэнергии - гендиректор Yasno
российская атака на энергосистему Украины 22 марта стала крупнейшей за все время полномасштабного вторжения, повредив объекты генерации и распределения электроэнергии, а процесс восстановления, как ожидается, займет длительное время.
В Одессе возвращают графики отключений света - ДТЭК
Из-за российских обстрелов и повреждения энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины, в частности в Одессе и Кривом Роге, вводятся аварийные отключения и графики электроснабжения.
Кипер рассказал, будет ли пляжный сезон в Одесской области этим летом
Одесская областная государственная администрация планирует открыть пляжный сезон в этом году, если позволят военные и погодные условия, обеспечив безопасные места для оздоровления людей на море, как это было сделано в прошлом году, когда было открыто шесть проверенных пляжей возле приютов.
Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
Лунное затмение 25 марта существенно повлияет на разные знаки зодиака, принося изменения в отношениях, здоровье, эмоциях, финансах и личностном росте в течение следующих шести месяцев.
В Минобороны Британии отреагировали на поражение двух кораблей рф
Черноморский флот россии несет огромные потери из-за успешных ударов Украины, которая топит путинские корабли даже в оккупированном порту Севастополя.