В Польше объяснили, почему не стали сбивать российскую крылатую ракету

Польское военное командование назвало рискованной идею сбивать российскую крылатую ракету над своей страной. Об этом заявил представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши, подполковник Яцек Горышевский, пишет RMF FM, передает УНН.

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Спикер пояснил, что решение о том, что ракета не будет сбита, принял командующий оперативного командования Вооруженных сил.

Решение базировалось на информации из наших радиолокационных систем. Оценка траектории, скорости и высоты полета ракеты указывала на то, что она покинет наше воздушное пространство - отметил Горишевский.

По его словам, попытка сбить ракету представляла бы больший риск для местных жителей.

Ракета весит более двух тонн, из которых 400 килограммов - боевая нагрузка. После того, как ракета будет сбита, ее обломки упадут на нашу территорию. Сюда же попадут и остатки эффектора, который использовался для сбивания самой ракеты - пояснил представитель Оперативного командования Вооруженных сил Польши.

В то же время если ракета направлялась бы вглубь Польши, решение о ее сбивании могло быть принято парами дежурящих самолетов F-16.

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Он также пояснил, что россия намеренно маневрирует своими ракетами таким образом, чтобы они делали круг и поражали цели в Украине с запада.

Украинская противовоздушная оборона осознала, что большинство российских ракет прилетают с востока или севера; защитники менее склонны ожидать нападения с запада - рассказал польский военный.

Напомним

В ночь на 24 марта российская крылатая ракета, запущенная по Украине, нарушила польское воздушное пространство. ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.