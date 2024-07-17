Сегодня состоялся 54-й обмен военнопленными с начала полномасштабного российского вторжения, в рамках которого удалось вернуть 95 украинских защитников. Работа над возвращением наших граждан продолжается и результаты видит вся страна. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает УНН.

"Сегодня состоялся, к счастью, 54 обмен с начала полномасштабного российского вторжения и на сегодня уже 3405 украинцев и украинок возвращены из российского плена. Легких обменов не бывает. Мы имеем дело с государством агрессором, государством террористом, которое ведет геноцидную войну против Украины и украинцев. Оно часто пренебрегает международным гуманитарным правом, Женевскими конвенциями, или трактует их по своему усмотрению. Не бывает легких обменов, но есть ожидания общества, есть задача президента Украины. Работа продолжается, результаты видит вся страна. Да, многие семьи еще ожидают возвращения своих родных и близких и обязательно должны дождаться. Переговорная группа работает, работает даже тогда, когда публично кажется, что затянулись паузы, что ничего не будет происходить", - сказал Юсов.

Он добавил, что Украине известно, сколько украинцев еще может находиться в плену.

"Каждый стоит на учете. В нашей базе больше данных, чем в базе Международного комитета Красного Креста", - добавил Юсов.

Напомним

Еще 95 украинских защитников, среди которых военнослужащие, члены Национальной гвардии и пограничники, были освобождены из российского плена благодаря посредническим усилиям Объединенных Арабских Эмиратов. Президент Украины Владимир Зеленский отметил - ищем каждого, кто может быть в плену.