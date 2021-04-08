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Посол в Германии отреагировал на призыв Меркель к Путину по уменьшению военного присутствия вблизи Украины

Посол в Германии отреагировал на призыв Меркель к Путину по уменьшению военного присутствия вблизи Украины

Киев  •  УНН

 • 15530 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник отреагировал на телефонный разговор канцлера Германии Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным, где предметом дискуссии стало усиленное российское военное присутствие вблизи востока Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter посла.

Цитата

“Приятно, что Канцлер Германии Ангела Меркель поддержала призыв Украины о направлении Путину жесткого предупреждения в связи с бряцанием оружия на границе”, — говорится в сообщении.

Контекст

В четверг, 8 апреля, состоялась телефонная беседа канцлера Меркель с президентом РФ Владимиром Путиным.

“В частности, речь шла об усилении военного присутствия в окрестностях Восточной Украины”, — говорится в заявлении.

“Канцлер потребовала, чтобы это наращивание было свернуто, чтобы снизить эскалацию ситуации”, — заявила пресс-служба правительства.

Пресс-служба Кремля ранее в своем сообщении по итогам разговора заявила, что Путин в телефонном разговоре с Меркель обвинил Киев в провокациях и целенаправленном обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

Ситуация в Донбассе обострилась в конце марта. Кроме того, Россия осуществляет наращивание своих войск у границ Украины.

8 апреля Владимир Зеленский приехал с рабочим визитом на Восток Украины.

Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, который участвует в нормандских переговорах в роли политсоветника, 8 апреля заявил, что начало Киевом боевых действий на Донбассе может заставить Россию встать на защиту своих граждан и стать “началом конца Украины”.

Приємно, що Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала заклик України щодо направлення Путіну жорсткого попередження у зв‘язку з бряцанням зброєю на кордоні

Ось переклад нашого звернення до керівництва Уряду і Бундестагу - для газет @RND_de
https://t.co/0lDvS4Onkb pic.twitter.com/cEyBS9bL0r

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 8, 2021

Украинские Национальные Новости

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