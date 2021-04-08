Посол у Німеччині відреагував на заклик Меркель до Путіна щодо зменшення військової присутності поблизу України
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Посол України в Німеччині Андрій Мельник відреагував на телефонну розмову Канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним, де предметом дискусії стала посилена російська військова присутність поблизу сходу України. Про це пише УНН з посиланням на Twitter посла.
Цитата
“Приємно, що Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала заклик України щодо направлення Путіну жорсткого попередження у зв‘язку з бряцанням зброєю на кордоні”, — йдеться в повідомленні.
Контекст
У четвер, 8 квітня, відбулась телефонна розмова канцлерки Меркель з президентом РФ Володимиром Путіним.
“Зокрема, мова йшла про посилення російської військової присутності в околицях Східної України”, — йдеться в заяві.
“Канцлерка зажадала, щоб це нарощення було згорнуте, щоб знизити ескалацію ситуації”, — заявила пресслужба уряду.
Пресслужба Кремля раніше у своєму повідомленні за підсумками розмови заявила, що Путін у телефонній розмові з Меркель звинуватив Київ у провокаціях і цілеспрямованому загостренні ситуації на лінії зіткнення на Донбасі.
Ситуація на Донбасі загострилася наприкінці березня. Крім того, Росія здійснює нарощення своїх військ біля кордонів України.
8 квітня Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом на Cхід України.
Заступник глави адміністрації президента Росії Дмітрій Козак, який бере участь у нормандських переговорах у ролі політрадника, 8 квітня заявив, що початок Києвом бойових дій на Донбасі може змусити Росію стати на захист своїх громадян і стати “початком кінця України”.
Приємно, що Канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала заклик України щодо направлення Путіну жорсткого попередження у зв‘язку з бряцанням зброєю на кордоні
Ось переклад нашого звернення до керівництва Уряду і Бундестагу - для газет @RND_de
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