Подозреваемый в убийстве Ирины Фарион после совершения преступления скрылся с места происшествия. Через два дня, когда во Львове продолжалось прощание с погибшей, парень по железной дороге выехал в Днепр. Об этом УНН сообщает с ссылкой на МВД.

За минуту до убийства камеры видеонаблюдения зафиксировали подход подозреваемого к месту, где стояла Ирина Фарион в ожидании такси. После этого мужчина надел красные перчатки, дослал патрон в патронник и произвел выстрел в женщину - говорится в сообщении.

Сообщается, что предварительно, подозреваемый подошел к Фарион на достаточно близкое расстояние.

"После совершения преступления он скрылся с места происшествия, что фиксируют камеры наблюдения. Через два дня, когда во Львове продолжалось прощание с погибшей, подозреваемый по железной дороге выехал в Днепр", - отмечается в сообщении.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что во время розыска подозреваемого в убийстве Фарион аналитики полиции на основе фотоизображений установили и отработали более 80 человек, которые похожи на фигуранта.

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Также, во время брифинга во Львове правоохранители рассказали о проведенном объеме работы для идентификации подозреваемого, а именно:

Опрошено 900 свидетелей;

Проанализировано видео с более 170 камер наблюдения;



Назначено 22 судебные экспертизы;



Обработано более 9 000 фотоснимков с камер наблюдения.



Также для идентификации использовали 5 видов программного обеспечения.

Сложность установления личности подозреваемого заключалась в том, что мужчина был в очках. К задержанию полиция готовилась почти сутки и уже вчера спецназовцы полиции задержали подозреваемого в убийстве Фарион.

Мы сделали все, чтобы задержание прошло профессионально и задержанный предстал перед судом - подчеркнул Клименко.

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Также по словам Клименко подозреваемый в убийстве Фарион прибыл во Львов за 10 дней до совершения преступления.

Подозреваемый прибыл во Львов по железной дороге. За этот период он сменил три квартиры в центре города. Эти факты подтверждают квитанции об оплате риэлторских услуг. Также в течение двух месяцев мужчина покупал необходимую одежду и аксессуары для конспирации в разных городах Украины с доставкой в Днепр. Впоследствии он прислал себе эти вещи по почте во Львов - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый в совершении убийства прокладывал пути отхода, менял одежду и манеру походки. Во время разведки и подготовки к преступлению он обследовал и изучал прилегающую территорию дома, где проживала Фарион. Мужчина ждал вблизи ее дома по несколько часов, не сходя с места.

В телефоне подозреваемого обнаружили поисковые запросы о покупке оружия, необходимой одежды и аксессуаров для маскировки, а также скриншоты страниц социальных сетей Фарион.

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