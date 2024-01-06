В МВД показали полевые госпитали, которые поступили от Нидерландов

Национальная гвардия Украины уже использует полевые госпитали, полученные от Нидерландов. Об этом сообщает Министерство внутренних дел, пишет УНН.

Детали

"Полевые госпитали, полученные от Королевства Нидерландов, уже используют для нужд Национальной гвардии. Госпитали оснащены автономным электропитанием, могут работать на дизель-генераторе и имеют систему водоснабжения и водоотведения", - говорится в сообщении.

В МВД отмечают, что госпитали оснащены необходимым запасом медикаментов и расходных материалов, что улучшает условия оказания помощи и облегчает работу медиков.

Напомним

В августе прошлого года Эстония предоставила Украине полевой госпиталь.