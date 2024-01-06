У МВС показали польові шпиталі, які надійшли від Нідерландів

Національна гвардія України вже використовує польові шпиталі, отримані від Нідерландів. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ, пише УНН.

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"Польові шпиталі, отримані від Королівства Нідерландів, вже використовують для потреб Національної гвардії. Шпиталі оснащені автономним електроживленням, можуть працювати на дизель-генераторі та мають систему водопостачання та водовідведення", - йдеться в повідомленні.

У МВС зазначають, що шпиталі оснащені необхідним запасом медикаментів та витратних матеріалів, що поліпшує умови надання допомоги та полегшує роботу медиків.

Нагадаємо

В серпні минулого року Естонія надала Україні польовий шпиталь.