В Броварах в модульном городке для внутренних переселенцев родилась девочка. Здесь это уже третий новорожденный ребенок. Все - девочки. Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

"Есть очень приятная новость - в нашем модульном городке снова пополнение! 14 августа 2024 года в 11:48 родилась маленькая украинка!

Мама Оксана - переселенка из города Запорожье - решила назвать дочь Елизаветой. Это уже третий ребенок, который родился в Броварском модульном городке. Кстати, все - девочки", - написал Игорь Сапожко.

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Модульный городок для внутренних переселенцев в Броварах был обустроен с помощью польских и немецких партнеров и открылся в ноябре 2022 года.

Городок состоит из 4-х сблокированных домов, в каждом из которых 22 комнаты по четыре места. В каждом блоке по десять душевых и туалетов. Всего модульный городок рассчитан на 352 человека.

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