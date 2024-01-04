В Миргороде и Полтаве раздались звуки взрыва - СМИ
В Миргороде и Полтаве прогремели взрывы во время тревоги, объявленной после ракетного предупреждения для этого региона.
Байден перенес посвященную годовщине 6 января речь из-за ожидаемого зимнего шторма
Из-за зимнего шторма Байден перенес свою речь о демократии с субботы на пятницу в Филадельфии.
Взрывы в Крыму: в минобороны рф заявляют о якобы уничтожении десяти ракет
Министерство обороны россии утверждает о якобы уничтожении десяти ракет над Крымом.
Два китайских корабля следили за кораблями Филиппин и США - филиппинские военные
Филиппинские военные заявили, что два китайских корабля следили за кораблями Филиппин и США.
PzH 2000: на что способна немецкая САУ
Немецкая самоходная артиллерийская установка PzH 2000, около 30 единиц которой стоят на вооружении в Украине, может похвастаться передовыми возможностями, включая 155-мм пушку и высокую мобильность.
Речь идет о свободе судоходства: Британия предостерегает хуситов от дальнейших атак на корабли в Красном море
В МИД Британии отмечают, что будут вынуждены принять меры, если хуситы не прекратят нападения на торговые корабли в Красном море.
Херсон под обстрелом оккупантов
Российские войска обстреливают центр Херсона - в городе раздаются взрывы.
В оккупированном Севастополе сообщают об около 10 взрывах
Около 10 взрывов произошло в Севастополе в Крыму.
Ни один нейтральный спортсмен из рф или белоруссии не примет участие в зимней юношеской олимпиаде
Российские и белорусские спортсмены не примут участия в зимних юношеских Олимпийских играх. Ни один нейтральный спортсмен не был квалифицирован для участия.
В оккупированном Крыму хлопок: в Евпатории и Севастополе - громко
В оккупированном Крыму прогремели взрывы. Громко было в Евпатории и Севастополе.