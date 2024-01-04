В Миргороде и Полтаве раздались звуки взрыва - СМИ

В Миргороде и Полтаве сегодня во время воздушной тревоги слышали звуки взрыва, сообщает Суспільне, пишет УНН.

Детали

Местные жители сообщили Суспільному, что в Миргороде и Полтаве слышали звуки взрыва.

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракете в направлении Кременчуга Полтавской области.

Вилкул прокомментировал взрывы в Кривом Роге: "Без конкретики, но все нормально"