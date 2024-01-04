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29 березня, 17:57 • 170041 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 213397 перегляди

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29 березня, 10:47 • 227594 перегляди

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28 березня, 18:00 • 164664 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 166239 перегляди

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28 березня, 16:27 • 153135 перегляди

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У Миргороді та Полтаві пролунали звуки вибуху - ЗМІ

У Миргороді та Полтаві пролунали звуки вибуху - ЗМІ

Київ • УНН

 • 26563 перегляди

У Миргороді та Полтаві пролунали вибухи під час тривоги, оголошеної після ракетного попередження для цього регіону.

У Миргороді та Полтаві сьогодні під час повітряної тривоги чули звуки вибуху, повідомляє Суспільне, пише УНН

Деталі

Місцеві жителі повідомили Суспільному, що у Миргороді та Полтаві чули звуки вибуху. 

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракету в напрямку Кременчука Полтавської області.

Вілкул прокоментував вибухи в Кривому Розі: "Без конкретики, але все нормально"04.01.24, 14:50 • 22930 переглядiв

Тетяна Краєвська

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