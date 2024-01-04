У Миргороді та Полтаві пролунали звуки вибуху - ЗМІ

У Миргороді та Полтаві сьогодні під час повітряної тривоги чули звуки вибуху, повідомляє Суспільне, пише УНН.

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Місцеві жителі повідомили Суспільному, що у Миргороді та Полтаві чули звуки вибуху.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракету в напрямку Кременчука Полтавської області.

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