У Миргороді та Полтаві пролунали звуки вибуху - ЗМІ
Київ • УНН
У Миргороді та Полтаві пролунали вибухи під час тривоги, оголошеної після ракетного попередження для цього регіону.
У Миргороді та Полтаві сьогодні під час повітряної тривоги чули звуки вибуху, повідомляє Суспільне, пише УНН.
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Місцеві жителі повідомили Суспільному, що у Миргороді та Полтаві чули звуки вибуху.
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракету в напрямку Кременчука Полтавської області.
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