В Минздраве рассказали, как обжаловать решение медико-социальной экспертной комиссии

В Министерстве здравоохранения напоминают, что решение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) можно обжаловать как в досудебном порядке, так и в суде. Об этом со ссылкой на Минздрав, передает УНН.

Детали

Для обжалования решения в досудебном порядке можно обратиться в саму комиссию или центральную или областную комиссию с письменным заявлением. После этого будет проведен повторный осмотр и вынесено новое решение.

Если же вам повторно откажут, то такое решение можно обжаловать в Центральной МСЭК МОЗ Украины. - добавили в Министерстве здравоохранения.

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Отмечается, что в сложных случаях центральная медико-социальная экспертная комиссия Минздрава, областная, центральная городская комиссия могут направлять людей, которые обращаются для установления инвалидности в клинику Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности (г. Днепр) и Научно-исследовательского института реабилитации инвалидов (г. Винница) для проведения медико-социального экспертного обследования.

После обследования научно-исследовательские учреждения составляют консультативные заключения, которые для комиссии имеют рекомендательный характер.

Дополнение

Решение комиссий всех уровней можно также обжаловать в суде в установленном законодательством порядке.

Срок на обращение в суд составляет не позднее шести месяцев со дня, когда вы узнали о решении МСЭК, которое считаете неправомерным. Обращаться нужно в административный суд по месту жительства или нахождения истца или по месту нахождения МСЭК.

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Также Минздрав напоминает: если вы или ваш ребенок, имеющий инвалидность, не можете пройти повторное обследование и оформить направление на МСЭК, тогда срок повторного осмотра считается продленным на все время действия военного положения и в течение 6 месяцев после его прекращения/отмены.

На период действия военного положения на территории Украины процедура проведения медико-социальной экспертизы значительно упрощена. А именно: МСЭК осуществляют свои функции по принципу экстерриториальности.

Если во время прохождения медико-социальной экспертной комиссии нарушают ваши права, обращайтесь по телефону на "горячую линию" Минздрава: 0 800 60 20 19 - подытожили в Минздраве.

Напомним,

Министерство обороны оцифровало военно-медицинскую экспертизу, что позволило обмениваться электронными документами между медицинскими учреждениями и воинскими частями, избавив раненых военнослужащих от необходимости приносить документы лично.