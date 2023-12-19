В Минздраве рассказали, как обжаловать решение медико-социальной экспертной комиссии
Министерство здравоохранения Украины заявляет, что решения медико-социальных экспертных комиссий могут быть обжалованы в течение месяца либо путем повторного осмотра, либо в суде. В случае отказа можно подать апелляцию в Центральную медико-социальную экспертную комиссию или обратиться в суд не позднее шести месяцев с момента получения решения.
В Киеве ремонт моста Метро не повлияет на работу подземки - КГГА
Ремонтные работы по укреплению опор моста Метро в Киеве начнутся в следующем году и не приведут к перебоям в работе метрополитена, уверяет Руслан Кандибор из Киевской городской государственной администрации.
Экономика Украины следующие три года будет расти со снижением инфляции до 6,9% в 2026 году - прогноз правительства
Прогнозируется, что экономика Украины вырастет на 4,6% в 2024 году с последующим ускорением в последующие годы, а инфляция, как ожидается, будет стабильно снижаться в течение следующих трех лет.
Оккупанты на Купянском направлении массово болеют "мышиной лихорадкой" - ГУР
Российские войска на Купянском направлении столкнулись со вспышкой "мышиной лихорадки" из-за ненадлежащего зимнего обмундирования и отсутствия медицинской помощи, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Затопленные аэропорты и крокодилы, плавающие по улицам: Австралию накрыло мощное наводнение
Более 300 жителей были эвакуированы в австралийском штате Квинсленд из-за наводнения, вызванного тропическим циклоном. Автомобильные и железнодорожные пути заблокированы, дома затоплены, а город Кернс рискует остаться без чистой воды.
В российской москве заявили об атаке беспилотника: что известно
Мэр москвы собянин сообщил, что атака беспилотников была отбита в одинцовском районе без жертв и разрушений.
Незаконно продавали наркосодержащие медицинские препараты: в столице разоблачили фармацевтов трех аптек
Киевская полиция разоблачила провизоров трех аптек, которые незаконно продавали кодеиносодержащие препараты, изъяла более 6 000 таблеток и предъявила четырем лицам обвинения по уголовным статьям. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.
На аукционе продали платье принцессы Дианы за рекордные 1,1 млн долларов
Вечернее платье принцессы Дианы 1985 года было продано на аукционе за рекордные $1,1 млн, что значительно превысило его первоначальный эстимейт. Блузка, которую она носила, также была продана за 381 тысячу долларов.
Ермак показал, как украинские воины уничтожают оккупантов на левом берегу Херсонской области
Украинские войска использовали коптеры для работы по российским позициям и технике на левом берегу Херсонской области, как показано на видео главы Офиса президента Андрея Ермака.
В Украине дефицита электроэнергии нет, но потребление остается высоким - энергетики
Министерство энергетики Украины сообщает, что дефицита электроэнергии пока нет, а производство электроэнергии удовлетворяет потребительский спрос, несмотря на то, что некоторые блоки ТЭС находятся на ремонте. Потребление электроэнергии остается высоким, несмотря на теплую погоду, что уменьшает пиковые нагрузки.