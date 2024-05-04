В Минобороны запустили онлайн калькулятор денежного обеспечения военнослужащих ВСУ

Министерство обороны Украины запустило сайт социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей. На платформе можно рассчитать основные виды денежных выплат для военных ВСУ с помощью онлайн-калькулятора, пишет УНН.

Детали

Министерство обороны Украины запустило вебсайт для социального обеспечения и поддержки военнослужащих и их семей.

На платформе пользователи могут рассчитать денежные выплаты для военных ВСУ с помощью онлайн-калькулятора. Также они могут получить информацию о: порядке начисления и выплаты денежного обеспечения;

единовременное пособие в случае инвалидности или гибели военнослужащего;

другие социальные гарантии для военных и их семей.

Напомним

Кабинет Министров Украины принял постановление о доплате военнослужащим, которые несут службу на передовой, в 70 тысяч гривен.