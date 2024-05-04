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У Міноборони запустили онлайн калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ

У Міноборони запустили онлайн калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ

Київ • УНН

 • 34837 перегляди

Міністерство оборони України запустило сайт з онлайн-калькулятором для розрахунку грошового забезпечення та грошових виплат військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їхніх сімей.

Міністерство оборони України запустило сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців і членів їхніх сімей. На платформі можна розрахувати основні види грошових виплат для військових ЗСУ за допомогою онлайн-калькулятора, пише УНН.

Деталі

Міністерство оборони України запустило вебсайт для соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців і їхніх сімей.

На платформі користувачі можуть розрахувати грошові виплати для військових ЗСУ за допомогою онлайн-калькулятора. Також вони можуть отримати інформацію про:порядок нарахування та виплати грошового забезпечення;

  • одноразову допомогу в разі інвалідності або загибелі військовослужбовця;
  • інші соціальні гарантії для військових та їхніх сімей.

Нагадаємо

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про доплату військовослужбовцям, які несуть службу на передовій, в 70 тисяч гривень.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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