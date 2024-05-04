У Міноборони запустили онлайн калькулятор грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ
Київ • УНН
Міністерство оборони України запустило сайт з онлайн-калькулятором для розрахунку грошового забезпечення та грошових виплат військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їхніх сімей.
Міністерство оборони України запустило сайт соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців і членів їхніх сімей. На платформі можна розрахувати основні види грошових виплат для військових ЗСУ за допомогою онлайн-калькулятора, пише УНН.
Деталі
Міністерство оборони України запустило вебсайт для соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців і їхніх сімей.
На платформі користувачі можуть розрахувати грошові виплати для військових ЗСУ за допомогою онлайн-калькулятора. Також вони можуть отримати інформацію про:порядок нарахування та виплати грошового забезпечення;
- одноразову допомогу в разі інвалідності або загибелі військовослужбовця;
- інші соціальні гарантії для військових та їхніх сімей.
Нагадаємо
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про доплату військовослужбовцям, які несуть службу на передовій, в 70 тисяч гривень.