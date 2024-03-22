В Минобороны разрабатывают противоминную обувь для саперов: что известно

В Минобороны разрабатывают противовзрывные берцы для саперов, чтобы уменьшить риск травмирования ног во время выполнения задач по разминированию, пишет УНН.

Детали

Центральное управление развития и сопровождения материального обеспечения вместе с Командованием сил поддержки проводят испытания противовзрывных берцев для украинских саперов.

"Фактически это такие многослойные берцы с кевларовой (баллистической) стелькой. Обувь поможет задержать обломки в подошве и предотвратить серьезные травмы саперов. Главная задача, которую должна выполнять такая обувь - сохранить конечность", - сообщил заместитель министра обороны Виталий Половенко.

В соответствии с требованиями, противовзрывные берцы должны защищать ноги от опасного воздействия определенных типов противопехотных взрывных устройств.

"Наши специалисты из Центрального управления изучают различные образцы такой обуви. Работают над усовершенствованием тактико-технических характеристик. По результатам положительных испытаний и утвержденного эталон-образца такая противоминная обувь станет на обеспечение ВСУ", - добавил Виталий Половенко.

Напомним

За прошедшую неделю саперы Министерства обороны Украины обезвредили 4599 взрывоопасных предметов и очистили более 15 гектаров освобожденных территорий.