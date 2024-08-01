Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил о фейковом твите министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, и что российская пропаганда упорно работает над распространением этой нелепой подделки, пишет УНН.

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"Каждый, кто может проверить профиль Дмитрия Кулебы, должен увидеть, что такого твита не существует. Но, поскольку российская пропаганда упорно работает над распространением этой нелепой подделки, я могу официально подтвердить, что это фейк. Министр иностранных дел Украины никогда об этом не заявлял", - написал спикер МИД по поводу сообщения в Х министра.

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