В МИД сделали заявление о провокациях рф на ЗАЭС, и призвали усилить санкционное давление на россию

В Министерстве Иностранных Дел Украины отреагировали на провокации рф на Запорожской атомной электростанции. Заявление дипломатического ведомства цитирует УНН.

Обращаемся ко всем государствам и международным организациям, экспертам и медиа с призывом занять твердую позицию с целью нейтрализации угроз ядерной безопасности, созданных Россией на ЗАЭС, и предотвращения реализации агрессором преступных сценариев в дальнейшем. Призываем все государства и международные организации, которые ценят нормы и принципы ядерной безопасности, решительно осудить российские провокации на ЗАЭС и присоединиться к воплощению Формулы мира Президента Украины Владимира Зеленского, одним из важных пунктов которой является восстановление ядерной и радиационной безопасности. - говорится в заявлении МИД Украины.

Детали

Украинские дипломаты в очередной раз подчеркнули, что захват, милитаризация и оккупация россиянами украинской ЗАЭС создает беспрецедентные угрозы для ядерной безопасности не только Украины, но и всей Европы и мира.

В ведомстве призвали партнеров усилить санкционное давление на государство-агрессора в сфере атомной энергетики, чтобы предотвратить дальнейшие провокации России на ЗАЭС и способствовать освобождению станции от оккупантов.

В Министерстве иностранных дел отметили, что ЗАЭС должна быть возвращена под контроль ее законного владельца, Украины, а россия должна нести ответственность за все совершенные преступления.

Очередная волна провокаций со стороны рф: Юсов прокомментировал удар беспилотника по ЗАЭС

Напомним

С 5 по 9 апреля Запорожскую АЭС несколько раз атаковали беспилотники. Под удары попали район грузового порта и азотно-кислородной станции, столовая, купол шестого энергоблока и учебный центр ЗАЭС.