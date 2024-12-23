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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В метро Нью-Йорка умерла женщина, которую подожгли зажигалкой

В метро Нью-Йорка умерла женщина, которую подожгли зажигалкой

Киев  •  УНН

 • 6337 просмотра

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В вагоне метро Бруклина мужчина без всякой причины поджег незнакомую женщину зажигалкой. Подозреваемого, эмигранта из Гватемалы, задержали на другой станции по наводке школьников.

Полиция Нью-Йорка проводит расследование гибели женщины, которую поджег мужчина в вагоне метро в Бруклине. Подозреваемого уже арестовали. Об этом пишет BBC, передает УНН.

Детали

Комиссар полиции Джессика Тиш назвала инцидент, произошедший в воскресенье, «одним из самых отвратительных преступлений, которые только может совершить один человек против другого человека».

По ее словам, женщина ехала в поезде линии F до Бруклина, когда к ней подошел мужчина и поджег ее одежду зажигалкой. Жертва скончалась на месте, сказала она.

Позже мужчину задержали на второй станции метро по наводке группы старшеклассников.  У мужчины нашли зажигалку в кармане.

По данным полиции, до нападения между женщиной и мужчиной не было никакого взаимодействия. Правоохранители не верят, что эти два человека знали друг друга.

Мужчина сошел с поезда, когда полицейские, которые патрулировали станцию, бросились укрощать пожар.

«Полицейские патрулировали на верхнем уровне станции, почувствовали запах и увидели дым и пошли расследовать, - сказала Тиш.

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Полиция все еще работает над установлением личности жертвы и мотивов нападения. А также все еще пытаются установить, спала ли жертва, когда ее подожгли.

Отмечается, что подозреваемый эмигрировал из Гватемалы в США в 2018 году.

В Бразилии обвалился мост, в реку попала серная кислота23 дек. 2024, 06:29 • 7325 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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