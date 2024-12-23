В метро Нью-Йорка умерла женщина, которую подожгли зажигалкой
Киев • УНН
В вагоне метро Бруклина мужчина без всякой причины поджег незнакомую женщину зажигалкой. Подозреваемого, эмигранта из Гватемалы, задержали на другой станции по наводке школьников.
Полиция Нью-Йорка проводит расследование гибели женщины, которую поджег мужчина в вагоне метро в Бруклине. Подозреваемого уже арестовали. Об этом пишет BBC, передает УНН.
Детали
Комиссар полиции Джессика Тиш назвала инцидент, произошедший в воскресенье, «одним из самых отвратительных преступлений, которые только может совершить один человек против другого человека».
По ее словам, женщина ехала в поезде линии F до Бруклина, когда к ней подошел мужчина и поджег ее одежду зажигалкой. Жертва скончалась на месте, сказала она.
Позже мужчину задержали на второй станции метро по наводке группы старшеклассников. У мужчины нашли зажигалку в кармане.
По данным полиции, до нападения между женщиной и мужчиной не было никакого взаимодействия. Правоохранители не верят, что эти два человека знали друг друга.
Мужчина сошел с поезда, когда полицейские, которые патрулировали станцию, бросились укрощать пожар.
«Полицейские патрулировали на верхнем уровне станции, почувствовали запах и увидели дым и пошли расследовать, - сказала Тиш.
Полиция все еще работает над установлением личности жертвы и мотивов нападения. А также все еще пытаются установить, спала ли жертва, когда ее подожгли.
Отмечается, что подозреваемый эмигрировал из Гватемалы в США в 2018 году.
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