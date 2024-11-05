В Мариуполе оккупанты уничтожили монументальные панно - горсовет

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Во временно оккупированном Мариуполе уничтожена композиция из пяти сграффито авторства Сергея Баранника и Ахмета Фатхи в школе №7. Захватчики также уничтожили десятки других мозаичных панно известных художников в городе.

Во временно оккупированном Мариуполе захватчики уничтожили монументальные панно, сообщили в Мариупольском горсовете со ссылкой на данные исследователя, пишет УНН.

Детали

"В оккупированном городе уничтожена композиция из пяти сграффито (техника создания настенных изображений) авторства Сергея Баранника и Ахмета Фатхи", - указали в горсовете, отметив, что об этом сообщает журналист и исследователь мариупольских мозаик Иван Станиславский.

Панно, как сообщается, были созданы в актовом зале школы №7 в 1990 году. Это были немногочисленные примеры интервенции авангардистов в монументальное искусство. "Теперь, после "ремонта" от оккупантов, в актовом зале голые белые стены", - отметили в мэрии.

В Мариупольском горсовете напомнили, что оккупанты уничтожили десятки мозаичных панно в городе. Среди них, произведения Аллы Горской, Леля Кузьменкова, Валентина Константинова, Эрнста Коткова, Валерия Ламаха и Ивана Литовченко.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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