В Мариуполе оккупанты уничтожили монументальные панно - горсовет
Киев • УНН
Во временно оккупированном Мариуполе уничтожена композиция из пяти сграффито авторства Сергея Баранника и Ахмета Фатхи в школе №7. Захватчики также уничтожили десятки других мозаичных панно известных художников в городе.
Во временно оккупированном Мариуполе захватчики уничтожили монументальные панно, сообщили в Мариупольском горсовете со ссылкой на данные исследователя, пишет УНН.
Детали
"В оккупированном городе уничтожена композиция из пяти сграффито (техника создания настенных изображений) авторства Сергея Баранника и Ахмета Фатхи", - указали в горсовете, отметив, что об этом сообщает журналист и исследователь мариупольских мозаик Иван Станиславский.
Панно, как сообщается, были созданы в актовом зале школы №7 в 1990 году. Это были немногочисленные примеры интервенции авангардистов в монументальное искусство. "Теперь, после "ремонта" от оккупантов, в актовом зале голые белые стены", - отметили в мэрии.
В Мариупольском горсовете напомнили, что оккупанты уничтожили десятки мозаичных панно в городе. Среди них, произведения Аллы Горской, Леля Кузьменкова, Валентина Константинова, Эрнста Коткова, Валерия Ламаха и Ивана Литовченко.
Оккупанты превратили жилые кварталы левобережья Мариуполя в "пустыню": видео24 октября 2024, 11:25 • 16952 просмотра