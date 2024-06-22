В Луцком районе из-за ночной атаки рф были пожары, их потушили - ГСЧС

В Волынской области в результате ночной атаки российских войск загорелись жилой дом и хозяйственная постройка в Луцком районе, пожары уже потушили, никто не пострадал, сообщили в ГУ ГСЧС в Волынской области в субботу, пишет УНН.

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"Сегодня ночью во время вражеского обстрела на Волыни произошло 2 пожара - горело хозяйственное здание и жилой дом в Луцком районе", - сообщили в ГСЧС в Facebook.

Как указано, спасатели ликвидировали последствия ночной атаки врага.

"Пожары ликвидированы. Пострадавших нет, от огня спасены рядом расположенные жилой дом и сооружение", - указали в ГСЧС.

Как уточнил мэр Луцка Игорь Полищук, в результате ночной атаки российских войск обломками повреждены дом и хозяйственное сооружение в Луцкой громаде.

"Сегодня ночью в результате падения обломков вражеских воздушных целей, повреждено дом и хозяйственное сооружение в нашей громаде. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - написал Полищук в Telegram.

По его словам, Луцкий городской совет поможет людям восстановить и отремонтировать поврежденные здания.

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