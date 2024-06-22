В Луцком районе из-за ночной атаки рф были пожары, их потушили - ГСЧС
Киев • УНН
Во время вражеского обстрела на Волыни прошлой ночью загорелись хозяйственная постройка и жилой дом в Луцком районе, но пожары были потушены, никто не пострадал, а прилегающие здания были спасены.
В Волынской области в результате ночной атаки российских войск загорелись жилой дом и хозяйственная постройка в Луцком районе, пожары уже потушили, никто не пострадал, сообщили в ГУ ГСЧС в Волынской области в субботу, пишет УНН.
Детали
"Сегодня ночью во время вражеского обстрела на Волыни произошло 2 пожара - горело хозяйственное здание и жилой дом в Луцком районе", - сообщили в ГСЧС в Facebook.
Как указано, спасатели ликвидировали последствия ночной атаки врага.
"Пожары ликвидированы. Пострадавших нет, от огня спасены рядом расположенные жилой дом и сооружение", - указали в ГСЧС.
Как уточнил мэр Луцка Игорь Полищук, в результате ночной атаки российских войск обломками повреждены дом и хозяйственное сооружение в Луцкой громаде.
"Сегодня ночью в результате падения обломков вражеских воздушных целей, повреждено дом и хозяйственное сооружение в нашей громаде. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - написал Полищук в Telegram.
По его словам, Луцкий городской совет поможет людям восстановить и отремонтировать поврежденные здания.
В Волынской области в результате атаки рф работали силы ПВО22 июня 2024, 03:34 • 28493 просмотра