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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Луцком районе из-за ночной атаки рф были пожары, их потушили - ГСЧС

В Луцком районе из-за ночной атаки рф были пожары, их потушили - ГСЧС

Киев  •  УНН

22 июня 2024, 06:21  •  14562 просмотра

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Во время вражеского обстрела на Волыни прошлой ночью загорелись хозяйственная постройка и жилой дом в Луцком районе, но пожары были потушены, никто не пострадал, а прилегающие здания были спасены.

В Волынской области в результате ночной атаки российских войск загорелись жилой дом и хозяйственная постройка в Луцком районе, пожары уже потушили, никто не пострадал, сообщили в ГУ ГСЧС в Волынской области в субботу, пишет УНН.

Детали

"Сегодня ночью во время вражеского обстрела на Волыни произошло 2 пожара - горело хозяйственное здание и жилой дом в Луцком районе", - сообщили в ГСЧС в Facebook.

Как указано, спасатели ликвидировали последствия ночной атаки врага.

"Пожары ликвидированы. Пострадавших нет, от огня спасены рядом расположенные жилой дом и сооружение", - указали в ГСЧС.

Как уточнил мэр Луцка Игорь Полищук, в результате ночной атаки российских войск обломками повреждены дом и хозяйственное сооружение в Луцкой громаде.

"Сегодня ночью в результате падения обломков вражеских воздушных целей, повреждено дом и хозяйственное сооружение в нашей громаде. К счастью, обошлось без человеческих жертв", - написал Полищук в Telegram.

По его словам, Луцкий городской совет поможет людям восстановить и отремонтировать поврежденные здания.

В Волынской области в результате атаки рф работали силы ПВО22 июня 2024, 03:34 • 28493 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
lutskЛуцк
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