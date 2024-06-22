У Луцькому районі через нічну атаку рф були пожежі, їх загасили - ДСНС
Київ • УНН
Під час ворожого обстрілу на Волині минулої ночі загорілися господарська споруда та житловий будинок у Луцькому районі, але пожежі були погашені, ніхто не постраждав, а прилеглі будівлі були врятовані.
У Волинській області внаслідок нічної атаки російських військ загорілися житловий будинок та господарська споруда у Луцькому районі, пожежі вже загасили, ніхто не постраждав, повідомили у ГУ ДСНС у Волинській області у суботу, пише УНН.
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"Сьогодні вночі під час ворожого обстрілу на Волині трапилось 2 пожежі - горіла господарська будівля та житловий будинок в Луцькому районі", - повідомили у ДСНС у Facebook.
Як вказано, рятувальники ліквідували наслідки нічної атаки ворога.
"Пожежі ліквідовані. Потерпілих немає, від вогню врятовано поряд розташовані житловий будинок та споруду", - вказали у ДСНС.
Як уточнив мер Луцька Ігор Поліщук, внаслідок нічної атаки російських військ уламками пошкоджено будинок та господарську споруду у Луцькій громаді.
"Сьогодні вночі внаслідок падіння уламків ворожих повітряних цілей, ушкоджено будинок та господарську споруду в нашій громаді. На щастя, обійшлося без людських жертв", - написав Поліщук у Telegram.
З його слів, Луцька міська рада допоможе людям відновити та відремонтувати ушкоджені будівлі.
У Волинській області внаслідок атаки рф працювали сили ППО22.06.24, 06:34 • 34317 переглядiв