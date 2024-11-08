В Лубнах останавливались лифты, потому что единственного специалиста по их обслуживанию мобилизовали

В Лубнах на Полтавщине была приостановлена работа лифтов в домах в связи с мобилизацией специалиста по обслуживанию лифтов в ряды ВСУ. В городском совете заверили, что работа лифтов возобновлена, но пока вопрос решен временно. Об этом сообщает Лубенский городской совет, передает УНН.

"С 07.11.2024р. с 17.00 час. для предотвращения возникновения несчастных случаев временно приостановлена работа лифтов в домах, которые обслуживает ЛКЖЕУ, в связи с мобилизацией специалиста по обслуживанию лифтов в ВСУ. Работа лифтов будет немедленно восстановлена после нахождения нового исполнителя работ. За период простоя лифтов всем жильцам будет произведен перерасчет", - сообщили в горсовете.

Впоследствии в горсовете сообщили, что работа лифтов возобновлена, но пока вопрос решен временно.

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