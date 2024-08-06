И.о. губернатора курской области сообщил о якобы попытках "прорыва" на территорию региона.
В курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона, о чем заявил исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов, пишет УНН.
Детали
смирнов написал в телеграм-канале, что "сегодня из суджанского и кореновского районов поступает информация о попытках прорыва" "на территорию курской области". смирнов утверждает, что бойцы пограничной службы фсб россии и вс рф якобы "не допустили прорыв границы".
Российские телеграм-каналы пишут о движении "в сторону гончаровки суджанского района на технике".
Российская служба BBC пишет, что "как передают российские военные телеграм-каналы, бои в курской области продолжаются".
Также российские телеграм-каналы пишут, о якобы попытке прорваться в белгородскую область.
У Росії заявили про нічну атаку на Бєлгородську та Курську області6 августа 2024, 04:41 • 66858 просмотров