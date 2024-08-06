В курской области рф власти пожаловались на попытки "прорыва" на территорию региона, о чем заявил исполняющий обязанности губернатора курской области алексей смирнов, пишет УНН.

Детали

смирнов написал в телеграм-канале, что "сегодня из суджанского и кореновского районов поступает информация о попытках прорыва" "на территорию курской области". смирнов утверждает, что бойцы пограничной службы фсб россии и вс рф якобы "не допустили прорыв границы".

Российские телеграм-каналы пишут о движении "в сторону гончаровки суджанского района на технике".

Российская служба BBC пишет, что "как передают российские военные телеграм-каналы, бои в курской области продолжаются".

Также российские телеграм-каналы пишут, о якобы попытке прорваться в белгородскую область.

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