В Кропивницком сообщают о повторных слышимых взрывах. Ракетная угроза продолжается

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович предупредил, что ракетная опасность в Кировоградской области продолжается. "Суспільне" сообщило, что "в Кропивницком снова раздаются взрывы", пишет УНН.

Настоятельно призываю не игнорировать тревогу! Ракетная опасность продолжается! - написал Райкович в Telegram.

Воздушные силы ВСУ призвали: "Кропивницкий - в укрытие!"

После этого "Суспільне" сообщило, что "в Кропивницком снова раздаются взрывы".

В Кривом Роге и Кропивницком сообщили о слышимых взрывах. Глава Кировоградской ОВА призвал ничего не снимать