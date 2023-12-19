В Кропивницком прогремели взрывы: в ОГА призвали горожан сохранять спокойствие
Киев • УНН
В Кропивницком произошли взрывы; власти призывают к спокойствию, поскольку полиция и экстренные службы реагируют на происшествия. До инцидента в городе не объявляли воздушную тревогу.
Городские власти Кропивницкого заявили о взрывах в городе и просят горожан сохранять спокойствие. Об этом со ссылкой на главу ОГА Андрей Райковича передает УНН.
Детали
Райкович призвал жителей города сохранять спокойствие и заверил, что на место происшествия уже выехали патрульные и ГСЧС.
Друзья! Относительно звуков взрывов в Кропивницком прошу сохранять спокойствие. Дежурные наряды патрульной полиции и ГСЧС выехали на место происшествия
Дополнение
Предварительно в городе не объявляли воздушную тревогу. Последний раз отбой тревоги объявляли около 15.20.
Напомним,
Силы обороны сегодня, 19 декабря, во время воздушной тревоги сбили вражескую ракету над Днепровским районом Днепропетровщины.
В Кропивницком прогремели взрывы: в ОГА призвали горожан сохранять спокойствие
В Кропивницком произошли взрывы; власти призывают к спокойствию, поскольку полиция и экстренные службы реагируют на происшествия. До инцидента в городе не объявляли воздушную тревогу.
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