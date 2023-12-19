В Кропивницком прогремели взрывы: в ОГА призвали горожан сохранять спокойствие

Городские власти Кропивницкого заявили о взрывах в городе и просят горожан сохранять спокойствие. Об этом со ссылкой на главу ОГА Андрей Райковича передает УНН.

Детали

Райкович призвал жителей города сохранять спокойствие и заверил, что на место происшествия уже выехали патрульные и ГСЧС.

Друзья! Относительно звуков взрывов в Кропивницком прошу сохранять спокойствие. Дежурные наряды патрульной полиции и ГСЧС выехали на место происшествия - написал председатель ОГА Андрей Райкович.

Дополнение

Предварительно в городе не объявляли воздушную тревогу. Последний раз отбой тревоги объявляли около 15.20.

Напомним,

Силы обороны сегодня, 19 декабря, во время воздушной тревоги сбили вражескую ракету над Днепровским районом Днепропетровщины.